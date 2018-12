Praha - Festival Rock for People (RFP) odtajnil poslední políčka svého adventního kalendáře, na kterém organizátoři postupně odhalovali jména jeho účastníků. Štědrý den představil unikátní hudební spojení, ve kterém se festivaloví návštěvníci mohou těšit na Vypsanou fixu ve společném projektu s orchestrem PKF - Prague Philharmonia. Na festival konaný od 4. do 6. července na letišti v Hradci Králové se vrátí britská skupina Franz Ferdinand. ČTK o tom za pořadatele informovala Lucie Čunderliková.

Franz Ferdinand byli zahraničními hvězdami RFP v roce 2012. Kvartet založený v roce 2001 v Glasgowě svými melodickými skladbami Take Me Out, This Fire nebo Do You Want tehdy vyvolal velké nadšení. Letos na královéhradecké letiště přiveze skupina svoji aktuální desku Always Ascending.

Rock for People v příštím roce oslaví stejně jako Vypsaná fixa 25. narozeniny, PKF - Prague Philharmonia zase vstoupí do své 25. sezony. "Už hrajeme dlouho a kapela občas potřebuje takovouhle věc, která oživí jejich existenci. Je to výzva, která nakopne a kluci zase vydrží dalších pár let existovat," uvedl ke spojení s filharmoniky lídr Vypsané fixy Michal Mareda vystupující pod jménem Márdi.

"Myslím, že to bude hezké spojení dvou hudebních světů. Symfonický podkres melodické písničky Vypsané fixy dobře podpoří," dodal dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera, který připravuje aranže.

Adventním kalendářem oznamování kapel, které v létě zavítají do Hradce Králové, nekončí. Hned v lednu budou organizátoři Rock for People pokračovat ve zveřejňování dalších jmen.

Dosud oznámenými kapelami v programu RFP, které si mohli fanoušci "otevřít" ve festivalovém adventním kalendáři v předchozích dnech, je formace z Los Angeles Flogging Molly nebo úspěšná bavorská skupina Eisbrecher. Z domácích skupin pak Cocotte Minute doplnili již oznámené Bring Me The Horizon, Rudimental, Kodaline, The Subways či Mig 21. Příznivce říznější muziky pak potěšili post-hardcoroví Our Last Night, The Amity Affliction, kteří do Hradce dorazí až z Austrálie, nebo dlouho očekávaná premiéra Don Broco. Na RFP dorazí také punkoví Idles, kalifornští SWMRS a moldavští metalisté Infected Rain.

