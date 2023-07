RFE/RL: Bělorusko podle satelitních snímků vyklízí ruské výcvikové tábory

Minsk - Bělorusko zřejmě vyklízí stanové tábory na svém území, které sloužily k výcviku ruských vojáků. Na základě zkoumání satelitních snímků to uvedlo americké Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL). Co přesně to znamená, není zřejmé. Podle rozhlasové stanice to nicméně vyvolává otázky, zda Moskva například nepotřebuje více vojáků na frontové linii, aby zastavila ukrajinskou protiofenzívu.

Nové satelitní snímky společnosti Planet Labs, které získala běloruská služba RFE/RL, ukazují náhlé zmizení desítek stanů na třech místech, které byly v poslední době využívány jako výcvikové prostory pro mobilizované ruské vojáky. Poté, co Moskva loni v září oznámila mobilizaci až 300.000 vojáků, vysílala ruská armáda podle rádia některé rekruty kvůli nedostatku dostupných výcvikových prostor doma na výcvik do Běloruska, než je nasadila do bojů na Ukrajině, kterou Rusko napadlo loni v únoru.

Ze satelitních snímků podle rádia vyplývá, že tři největší ruská cvičiště v Bělorusku byla z velké části zlikvidována během několika dní. Ve vojenském výcvikovém prostoru Abuz-Ljasnouski na západě Běloruska zůstalo k 4. červenci jen asi 15 stanů namísto 150 přístřešků, které se tam nacházely o měsíc dříve, píše RFE/RL. Podobný osud stihl vojenské areály v Lepelu na severu Běloruska a u obce Repišča ve střední části země.

Ve stejné době začal u obce Cel, která se nachází nedaleko města Asipovičy, vyrůstat nový tábor větší než tyto tři dohromady, nachází se v něm přes 300 stanů, upozorňuje RFE/RL. Podle některých názorů to může souviset s příchodem žoldnéřů ruské Wagnerovy skupiny do Běloruska, píše rádio. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko nicméně před několika dny prohlásil, že wagnerovci ani jejich šéf Jevgenij Prigožin se v zemi nenacházejí.

Podle ukrajinského bezpečnostního analytika Mychajla Samuse je příliš brzy na to, aby bylo možné říct, zda uzavření táborů může znamenat konec výcviku ruských mobilizovaných vojáků v Bělorusku. Moskva možná mohla rozšířit své výcvikové kapacity uvnitř Ruska a areál v Bělorusku už nepotřebuje, řekl rádiu. Zároveň však nevyloučil, Rusko nyní potřebuje všechny své dostupné vojáky na frontě, aby zastavilo ukrajinskou protiofenzívu.

Minsk je pokládán za nejbližšího spojence Moskvy. Do ruské invaze na Ukrajině se Bělorusko sice přímo nezapojilo, ale poskytlo Rusku své území a letiště, aby mohlo na sousední zemi zaútočit i ze severu. Po houževnatém odporu ukrajinských sil se ruské jednotky z oblastí na severu Ukrajiny stáhly a soustředí se na východ a jihovýchod země.