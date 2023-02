Reznikov: Rusko plánuje novou velkou ofenzivu, může začít už 24. února

Kyjev - Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov uvedl, že Rusko připravuje novou velkou ofenzivu. Varoval, že by mohla začít již 24. února. Podle Reznikova shromáždila Moskva tisíce vojáků a "mohla by něco zkusit" u příležitosti prvního výroční invaze na Ukrajinu, napsal server britské BBC. Útok by rovněž mohl souviset s oslavami ruského svátku Dne obránců vlasti, který si země připomíná 23. února.

Nejméně tři lidé mezitím zemřeli při středečním večerním útoku na rezidenční budovu ve městě Kramatorsk na východě země. Nejméně 20 dalších osob utrpělo zranění. Poškozeno bylo několik domů.

"Jediný způsob, jak zastavit ruský terorismus, je porazit ho," napsal po útoku v Kramatorsku na sociální sítě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Porazit ho tanky. Stíhačkami. Raketami dlouhého doletu," dodal.

Podle Reznikova Moskva pro potenciální ofenzivu zmobilizovala na 500.000 vojáků. Ruský prezident Vladimir Putin již loni v září oznámil všeobecnou mobilizaci 300.000 vojáků, která byla podle něj potřebná k zajištění "územní integrity země". Ukrajinský ministr obrany se ale domnívá, že skutečný počet vojáků nasazených na Ukrajinu může být daleko vyšší.

"Oficiálně oznámili 300.000, ale když vidíme vojáky na hranicích, podle našich odhadů je to daleko více," řekl Oleksij Reznikov v rozhovoru pro francouzskou stanici BFM TV. Jak k tomu poznamenala BBC, podobné informace možné v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.