Reznikov končí jako ukrajinský ministr obrany, střídá ho Kyrylo Budanov

Kyjev - Oleksij Reznikov končí podle agentury Reuters jako ukrajinský ministr obrany. Střídá ho dosavadní náčelník vojenské rozvědky Kyrylo Budanov. Reznikov, jehož úřad nedávno zasáhl korupční skandál, převezme ministerstvo pro strategický průmysl. K výměně na klíčovém ministerském postu dochází v kritickém období, kdy se očekává rozsáhlá ruská ofenziva.

"Válka diktuje změny v personální politice," napsal ke změně na telegramu Davyd Arachamija, šéf poslanců vládní strany Sluha národa a blízký spojenec prezidenta Volodymyra Zelenského. "Doba a okolnosti vyžadují posílení a přeskupení...Nepřítel se připravuje na ofenzivu. My se připravujeme bránit a vzít si zpět, co nám patří," podotkl také.

O tom, v jaké fázi se teď boje nachází, svědčí i dnešní slova Zelenského, podle něhož jsou bitvy na ukrajinském Doněcku tuhé a situace velmi složitá. Rusko podle něj zesiluje tlak, aby odčinilo porážky z loňského roku. "Ale ať je to jakkoli těžké a ať je tlak sebevětší, musíme vydržet...Nemáme jinou možnost, než se bránit a vyhrát," podotkl Zelenskyj.

Arachamija dnes k výměně na ministerstvu obrany dále poznamenal, že by teď bezpečnostní úřady měli vést profesionální bezpečnostní činitelé, a ne politici. Do toho zapadá i oznámení, že ministrem vnitra bude formálně jmenován náčelník ukrajinské policie Ihor Klymenko. Ten už ministerské povinnosti vykonává od 18. ledna, kdy ho do funkce náměstka ministra vnitra jmenovala vláda poté, co šéf resortu Denys Monastyrskyj zahynul při havárii vrtulníku u Kyjeva.

Šestapadesátiletý Reznikov se funkce ministra obrany ujal v listopadu 2021, tedy jen pár měsíců před ruským útokem v únoru loňského roku. Právě dnes na tiskové konferenci odpovídal novinářům i na dotaz k možnému konci v úřadu. Uvedl, že rozhodnutí o tom má v rukou jedině prezident Zelenskyj. Ten se ještě oficiálně nevyjádřil, a není tak zatím jasné, kdy k výměně formálně dojde.

Korupční skandál na ministerstvu obrany se týká především bývalého náměstka Vjačeslava Šapovalova, který byl zodpovědný za zásobování vojáků potravinami a vybavením a prosazoval přitom podle vyšetřovatelů uzavírání nevýhodných smluv. Šapovalov to odmítl a také jeho šéf Reznikov řekl, že šlo o technickou chybu, nikoliv korupci. Dnes ale slíbil věc prošetřit.