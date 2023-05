Řezník po devíti měsících hrál soutěží zápas, na budoucnost v Plzni nemyslí

Plzeň - Plzeňský fotbalista Radim Řezník po více než devíti měsících nastoupil do soutěžního zápasu. Čtyřiatřicetiletý krajní bek po vleklých svalovým problémech odehrál úvodních 72 minut při remíze 2:2 se Slováckem na úvod prvoligové nadstavby ve skupině o titul. Řezníka těší, že je konečně zdravý, na budoucnost ve Viktorii, kde mu po sezoně vyprší smlouva, zatím nemyslí.

Řezník na konci července odehrál poločas domácího utkání s Helsinkami ve druhém předkole Ligy mistrů, pak ho opakovaně trápily potíže se zadním stehenním a lýtkový svalem. Po dlouhé rekonvalescenci si na jaře jednou zahrál za třetiligové "béčko" Plzně. V posledních duelech už byl na lavičce A-týmu a proti Slovácku dostal šanci rovnou v základní sestavě.

"Jsem rád, že jsem mohl po takové době nastoupit. Pro hráče je asi nejhorší, co může být, když se mu pořád vrací zranění. Čekal jsem na to dlouho a dočkal jsem se. Pro mě je to velké pozitivum. Zápas takové pozitivum není. Určitě jsem chtěli vyhrát, dvakrát jsme o gól vedli, ale dvakrát inkasovali," řekl Řezník novinářům.

"Jsem po dvou operacích kolena a už trošku vím, co to obnáší. Byl to takový koloběh. Vždy jsem chtěl být pozitivní. Když se mi to vrátilo, bylo to někdy špatné. Ale v žádném případě jsem nemyslel na to, že bych třeba končil s fotbalem. Věřil jsem, pomohla mi rodina, děti, ale i kluci nebo pan (majitel Plzně Adolf) Šádek," doplnil odchovanec Baníku Ostrava.

O tom, kde bude hrát v příští sezoně, se rozhodne až v létě. "Teď nechci řešit, co bude. Samozřejmě mi končí smlouva. Uvidíme poslední čtyři zápasy, jak to bude, jestli budu hrát. Jasno bude po sezoně. Věřím, že budu zdravý, na hřiště se ještě dostanu a pak budu řešit budoucnost. Jestli tady, nebo někde jinde. Fotbal chci hrát, baví mě. Pokud budu zdravý, věřím, že mančaftu ještě můžu pomoct," dodal Řezník.

Od trenéra úřadujících ligových mistrů Michala Bílka si vysloužil pochvalu. "Radima jsme tam dali z jednoho prostého důvodu, že vzadu máme už velké problémy, dost zraněných hráčů. Radim je zdravotně v pořádku, má natrénováno. Musím říct, že po devíti měsících do toho naskočil a odehrál velmi slušné utkání," uvedl Bílek.