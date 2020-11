Řezníček k rozhodnutí vlády uvolnit sport: Velmi pozitivní zpráva

Praha - Se zjevnou úlevou přivítal ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček dnešní rozhodnutí vlády o možnosti obnovit při splnění přísných hygienických podmínek profesionální soutěže a povolit trénink sportovců. Prozatím ale nechtěl odhadovat, kdy by se mohly boje o body v domácí nejvyšší soutěži znovu rozběhnout.

Vláda schválila, že od středy se budou moct profesionální sportovci vrátit k tréninku na vnitřních sportovištích, která pro ně byla v rámci opatření proti šíření koronaviru uzavřena od 12. října. Ohledně dalších kroků, které by pustily hráče zpátky do extraligových bitev, je ale ještě podle Řezníčka třeba počkat na přesné znění nastavených podmínek.

"Zatím to všechno víme jen rámcově. Pro nás je ale každopádně důležité, že snad už od středy ráno budou moct kluby trénovat. A to je pro nás velice pozitivní zpráva. Dnes a zítra budeme zjišťovat přesné podmínky, za jakých to všechno bude možné. Je to ale rozhodně úleva, že se konečně něco trošku pohnulo," řekl ČTK Řezníček.

Extraliga se hrála naposledy 11. října. Při přerušení soutěže měla na kontě nejvíce odehraných zápasů Sparta - sedm. K dnešku přitom měl mít kompletní extraligový peloton za sebou už 15 kol základní části. Jen krátce po zveřejnění rozhodnutí vlády bývalý obránce nechtěl předbíhat s odhady, kdy by mohlo na návrat do hry reálně dojít.

"Nechci teď vůbec říkat, jestli v sobotu, neděli, nebo kdy jindy. Chceme mít nejdříve na vědomí, co vlastně vláda přesně poskytla a umožnila. Náš manuál, který je striktní a přísný, máme odsouhlasený. Já věřím, že jsme schopni ho splnit. Od toho všeho se pak bude odvíjet také doba, kdy by se mohlo začít zase hrát," vysvětlil Řezníček.

"Měli jsme nějakou anketu napříč kluby a z ní vyplývalo, že hrát by se mohlo začít v rozmezí pěti až sedmi dnů po návratu k plnému tréninku. Teď je ta situace s ohledem na všechny okolnosti dost individuální. Jakmile vyřídím vše s novináři, chci hned kontaktovat kluby, abych s nimi situaci prokonzultoval," doplnil Řezníček.

Hygienické standardy nutné pro restart hokejové extraligy budou - stejně jako v případě jiných sportů - ještě upřesněny. Obecně by však měly být podobné jako u fotbalu, tedy mimo jiné zahrnovat pravidelné plošné testování. A právě možnosti testování mohou být klíčové.

"Stále platí, že testování PCR testy je pro nás velice obtížné, obávám se, že to je pořád logisticky nereálné. Takže bude dost důležité, jestli požadované testování bude možné dělat skrze rychlotesty, nebo bude nutnost PCR testů. Ale jsem zcela přesvědčený o tom, že všechny kluby udělají naprosté maximum, co bude v jejich silách, aby se mohlo zase začít hrát," prohlásil Řezníček.