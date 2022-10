Řezníček hattrickem vystřelil fotbalistům Brna výhru 3:1 nad Pardubicemi

Praha - Fotbalisté Brna v 13. kole první ligy porazili díky třetímu ligovému hattricku Jakuba Řezníčka 3:1 poslední Pardubice. Utkání ve vršovickém Ďolíčku, kde hrají Východočeši domácí zápasy, rozhodl brněnský kapitán trefami ve 40., 50. a 74. minutě a s devíti góly se dotáhl na dosud nejlepšího ligového střelce Stanislava Tecla ze Slavie. V 80. minutě už jen snížil střídající Dominik Mareš.

Zbrojovka bodovala po třech porážkách a posunula se na osmé místo neúplné tabulky, navíc má k dobru dohrávku proti vedoucí Plzni. Pardubice nenavázaly na minulou domácí výhru a prohrály devět z posledních 10 kol. Zbrojovka vyhrála v zápase na hřišti soupeře po dvou porážkách a venku získala 12 z celkových 17 bodů v ligové sezoně.

Pardubice měly v bojovném úvodním dějství mírnou převahu a po 20 minutách mohly jít do vedení, Janošek ale prudkou ranou z voleje trefil jen spojnici tyče a břevna. Na druhé straně po Alliho individuální akci a přihrávce do vápna přestřelil ve velké šanci Ševčík. Brněnský záložník si vše vynahradil ve 40. minutě, kdy vybídl k samostatnému úniku Řezníčka, a ten zakončil souhru nejproduktivnějších hráčů týmu přesnou střelou ke vzdálenější tyči.

Kapitán Zbrojovky skóroval v ligovém ročníku i v šestém venkovním utkání, na hřištích soupeřů nastřílel všechny své branky. Krátce po změně stran navíc nekompromisní ranou zužitkoval Součkovu zpětnou přihrávku na hranici pokutového území.

Domácí se v ofenzivě trápili a v 74. minutě inkasovali potřetí. Ševčík si narazil míč s Allim a nigerijský záložník našel před prázdnou bránou znovu Řezníčka. Brněnský útočník nasázel v lize hattrick už ve třetím klubu, v minulosti se mu to povedlo za Teplice a Olomouc.

V závěru snížil prvním ligovým zásahem střídající Mareš. Pardubice s Brnem po dvou výhrách poprvé v nejvyšší soutěži prohrály a nadále ztrácejí na předposlední Zlín šest bodů.

Hlasy po utkání:

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Důležitý zápas, který jsme nezvládli. Bylo to utkání o prvním gólu. My bohužel nastřelili v největší šanci břevno, soupeř nás vyškolil z efektivity. Při první brance měli stopeři špatné postavení, druhý gól dostaneme hned na začátku druhé půle a u třetího jsme udělali chyby, které stále opakujeme. Máme talentované fotbalisty, hráči tu mají kvalitu. Ale potřebujeme i soubojové typy, víc čekáme od zkušenějších hráčů. Potřebujeme mít zdravé stěžejní hráče, dneska nám chyběl Hranáč, zraněný je i Solil. To nejsou výmluvy, ale fakta, nemáme osu týmu. Chci pracovat s mladými hráči, ale už při angažmá v Opavě jsem poznal, že to nebude stačit. Nechci udělat stejnou chybu, potřebujeme i hotové hráče, kteří nám okamžitě pomohou. Chybí nám i střelec typu Řezníčka. On se Ševčíkem mají 15 gólů, my máme jako celý tým devět."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Úvod byl nervózní, to ale takové zápasy přinášejí. Domácí byli před utkáním pod větším tlakem a čekali jsme, že se nás pokusí zatlačit od samého začátku. Vypořádali jsme se s tím velice dobře, přežili jsme i kritický moment, když Janošek nastřelil břevno. Po nádherné akci jsme se dostali do vedení a po druhém gólu už jsme začali na hřišti celkem dominovat. S výkonem a s výsledkem jsme jednoznačně spokojení. Hattrick je pro Kubu Řezníčka skvělý, jeho góly nám přinášejí vítězství a body do tabulky. Dnes měl před všemi góly neskutečný servis od spoluhráčů, který možná v posledních zápasech chyběl. Kuba je rozený střelec, který se umí dobře zorientovat ve vápně, všechny góly dal s hlavou nahoře."

FK Pardubice - Zbrojovka Brno 1:3 (0:1)

Branka: 80. Mareš - 40., 50. a 74. Řezníček. Rozhodčí: Szikszay - M. Vlček, Volf - Kocourek (video). ŽK: Černý, T. Vlček - Berkovec, Pachlopník. Diváci: 877.

Sestavy:

Pardubice: Markovič - Kostka, T. Vlček, Chlumecký, Rosa (67. Mareš) - Janošek (77. Vacek), Icha - Zahradníček (54. Sychra), Hlavatý, Helešic - Černý (54. Lima). Trenér: Kováč.

Brno: Berkovec - Hrabina, Hlavica, Šural, Granečný - Texl, Souček (76. Pachlopník) - Hladík (85. Rogožan), Ševčík (90.+4 Nečas), Alli (85. Fousek) - Řezníček (90.+4 Blecha). Trenér: Dostálek.