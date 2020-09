Řezníček: Chceme hrát dál, ale hlavní slovo musejí mít kluby

Praha - Do čím dál horší situace se s novou vlnou šíření koronaviru a souvisejícími opatřeními dostávají kluby v hokejové extralize. Ředitel domácí nejvyšší soutěže Josef Řezníček považuje i nadále za důležité, aby se pokud možno sezona nepřerušovala, ale hlavní slovo chce nechat klubům. Ocenil však jejich dosavadní přístup a snahu o odehrání co největšího počtu zápasů, přestože extraligu nemoc covid-19 sužuje již od úvodního kola nové sezony.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula dnes potvrdil, že profesionální sport má sice nadále zelenou, ale ligové zápasy se budou hrát od příštího týdne striktně bez diváků. Vládní opatření má platit dva týdny. Přetrvávající nejistota ale nedává žádné záruky, co bude dál. "Chystáme opatření, co a jak, ale předně je nejdůležitější se spojit se všemi kluby a společně zvážit celou tu situaci, než si řekneme, jak budeme postupovat dál," uvedl pro ČTK Řezníček.

Ztráty narůstají, i šéf svazu Tomáš Král ale již dříve avizoval, že je třeba hrát, pokud to epidemiologická opatření jen trochu dovolí. A jeho slova potvrdil i Řezníček. "Nechceme sezonu zastavit. I kluby, co už se dostaly z karantény, tak chtějí hrát a dohnat, co zameškaly. Jiné se snaží předehrávat zápasy, aby jich měly odehraných co možná nejvíce. Uvidíme, jak všechno dopadne a bude se vyvíjet dál. Musí se k tomu vyjádřit představenstvo APK (Asociace profesionálních klubů)," řekl Řezníček.

Zdůraznil, že právě kluby musejí mít hlavní slovo. "I proto, že nedávno si odsouhlasily alternativně období čtrnácti dnů s účastí maximálně tisíce diváků, ale bylo zřejmé, že pro některé už jde o hraniční únosné minimum. Pro ně je to teď zase úplně nová situace, nový zásah do ekonomiky. I když se to omezení odsouhlasilo, už tehdy zněly hlasy, že tisícovka diváků nepokryje ani základní náklady," připomněl Řezníček.

Více ale prozatím nechtěl předbíhat událostem. "Musíme si počkat na to, až bude vše černé na bílém. Jak to bude přesně vypadat, až budou ta omezení a opatření, k nimž vláda sáhla, písemně vyhotovená a zcela jasně daná," doplnil Řezníček.

Extraliga má za sebou podle původního harmonogramu pět kol, odehrálo se však pouze 17 zápasů z 35. Pět zápasů odehrál - i díky jedné předehrávce - pouze Hradec Králové. Právě Východočeši jsou ale posledním týmem, v němž se zdravotní obtíže objevily. Karanténou si prošli nebo stále procházejí v Brně, Vítkovicích, Třinci, Mladé Boleslavi, Litvínově, Pardubicích a Karlových Varech. Řada celků bojovala s koronavirem už během přípravného období.

"Čekali jsme, že se s tím budeme potýkat, ale upřímně řečeno jsme věřili, že to nepůjde až takhle rychle. Jak je ale bohužel vidět, v tom našem prostředí se tomu viru zkrátka daří. Jakmile se ty kluby potkávají na těch stadionech... Šatny, cesty na zápasy klubovými autobusy, všude možně se to šíří," přitakal Řezníček.

"Na druhou stranu máme v současnosti už vlastně osm klubů, které si tím prošly. Takže zbývá ještě obdobný počet, pak bychom měli promořenou celou extraligu. A ty kluby samotné to tak i vnímají, že pak by třeba mohla být ta situace o něco lepší. Je to teď momentálně ale hodně intenzivní, to ano. Ostatně vypovídají o tom i ta současná celková čísla nakažených a denní nárůsty dalších případů," dodal Řezníček.

Věří a doufá, že přes čím dál vyšší překážky bude reálné extraligu plnohodnotně dohrát. "Tím, že jsme začali po polovině září v tom termínu přesně podle plánu, tak jsme neztratili nic na začátku. Něco se dohrává, něco předehrává, důležitý je i ten přístup klubů, že se snaží hrát, jak to jen jde. Těžko ale teď říct, jaký bude další vývoj," přiznal Řezníček.

"Všichni vnímají, že to určitě není optimální, protože samozřejmě ty kluby pořád musí řešit náklady. Pokud by se třeba extraliga opravdu zastavila, tak ztratíme třeba čtrnáct dnů, zase z druhé strany by pak už měly za sebou karanténu ty kluby, které v ní teď musí být... Je to všechno předmětem intenzivních jednání, která jsou před námi," řekl Řezníček.