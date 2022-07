Režisérka Petkovová: Když se natáčí, je to hra, režisér má být otevřený

Uherské Hradiště - Natáčení filmů by podle německé scenáristky a režisérky Elizy Petkovové, která je původem z Bulharska, mělo být hrou. "Když natáčíme, je důležité, aby to lidi bavilo, aby mohli být kreativní," řekla dnes Petkovová na své Lekci filmu na Letní filmové škole v Uherském Hradišti.

"Každý člen týmu musí mít pocit, že jeho kreativita je žádoucí. Pořád to musí být hra. Když máme štěstí, tak z toho poté vzejde něco cenného a dobrého," uvedla Petkovová. Hlavním úkolem režiséra je podle ní být otevřený a hledat lidi, kterým může po umělecké stránce věřit. "Znám kolegy, kteří se bojí členů svého týmu, jsou nejistí a mění se v diktátory. Všichni mi mohou říct, co je možné vylepšit," uvedla režisérka.

Petkovová absolvovala filozofii a japanistiku na univerzitě v Düsseldorfu, poté režii na filmové a televizní akademii v Berlíně. Na začátku její tvorby byl aktivismus. Chtěla zpracovat téma vystěhování romské komunity ve svém rodném městě v Bulharsku. "Zdálo se, že film je vhodné médium, aby se o tom lidé mohli dozvědět. Další film jsem natočila o Kosovu a náhodně se do toho dostala zase romská tematika. Pak jsem chtěla začít dělat hrané filmy. Mým cílem nikdy nebylo stát se režisérkou, to zkrátka nějak přišlo," uvedla.

Debutovala v roce 2016 celovečerním dramatem Smutek, který uspěl na festivalech v Berlíně i Sofii. Příběh dívčího dospívání a emancipace se odehrává v bulharské vesnici Pirin. Ve filmu využila i dokumentární postupy, řada scén je dokumentárních. "Obec nebyla jen kulisou, vystupovala ve filmu se vším všudy," uvedla Petkovová. Ve snímku hráli i tamní obyvatelé.

Na LFŠ představuje i své další dva celovečerní filmy, snímek Ryba břichem vzhůru z roku 2020 je stylizovanější. "Inspirovala mě hra od (francouzského filozofa Jeana-Paula) Sartra. Jsou tři lidé ve společnosti, vždy někdo trpí, každý chce někoho jiného, mají určitá očekávání na druhé, která nelze splnit, tak se točí v kruhu. Očekávání vychází z vnitřní prázdnoty," uvedla režisérka.

Loňský snímek Starosta, pastýř, vdova, drak se opět vrací do bulharského Pirinu. "Vždy, když se tam vrátíme, ubyde další část obyvatel a přibyde vybydlených domů. Chtěli jsme zdokumentovat něco, co mizí, dát hlas kultuře, která vymírá," uvedla Petkovová, která má v plánu několik filmů. "Mám v plánu film, který bude stylizovanější, pak film, který bude opět zabíhat do romské tematiky. Další film z perspektivy zvířat chci točit také v Pirinu. Je toho celá řada, chci i po estetické stránce uplatňovat různé principy," uvedla režisérka.