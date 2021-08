Režisérka Pavlátová představila animovaný film o Afghánistánu

Karlovy Vary - Animovaný příběh dívky z Prahy, která se vdá z lásky do Afghánistánu a je konfrontována s realitou tamního života, představila dnes na filmovém festivalu v Karlových Varech režisérka Michaela Pavlátová. Film Moje slunce Mad vznikl adaptací knihy novinářky Petry Procházkové v česko - francouzsko - slovenské koprodukci. Za svůj snímek režisérka získala letos Cenu poroty na největším festivalu animovaných filmů a ve francouzském Annecy.

Jak dnes řekla Pavlátová při slavnostním uvedení filmu na 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, film vznikal pět nebo sedm let. "Asi tušíte, že to nebude film tak úplně legrační a tak úplně pro děti. A děkuji producentům, že měli tu statečnost do takového filmu jít," řekla.

Mladá Helena opouští Prahu, aby se v Kábulu vdala z lásky za svého spolužáka Nazira. Stěhuje se do Kábulu, kde se stává součástí rodiny, jíž nikdy neviděla. Nový svět přináší mnohá potěšení, ale i nástrahy, kterým jako Evropanka provdaná za afghánského muže musí čelit. Zvyká si na nový životní styl Nazirovy velké afghánské rodiny. Ne všichni však mají v této rodině tak velké srdce jako Nazir a tolik smyslu pro humor jako pokrokový dědeček. Do jejího života vstupuje citlivý chlapec jménem Mad, i s jeho pomocí začíná dívka hledat domov v cizí zemi. Kulturní střet je přitom jen jedním z témat snímku. Moje slunce Mad je v prvé řadě humanistickým pojednáním o dynamice lidských vztahů.

Jak dnes na uvedení snímků poznamenala Petra Procházková, autorka knihy Frišta, podle níž vznikl scénář k filmu, film možná trochu pomůže k pochopení toho, co se v Afgánistánu děje dnes.

Hlas hlavní hrdince propůjčila Zuzana Stivínová, a to i v mezinárodní jazykové verzi, kde střídá češtinu s jazykem darí. Nazira v českém znění namluvil Hynek Čermák. Na dnešním uvedení filmu se objevili ti, kteří dali animovaným postavám hlasy v afgánském jazyce.

Michaela Pavlátová vede Katedru animace na FAMU. Za dobu jejího působení získala řada studentů prestižní ocenění včetně studentského Oscara za loutkový film Dcera v roce 2019. Sama Pavlátová byla na Oscara nominovaná za animovanou grotesku Řeči, řeči, řeči (1991), o čtyři roky později získala Zlatého medvěda v Berlinale za krátký snímek Repete (1995) a odnesla si i Zvláštní uznání z festivalu v San Sebastianu za hraný celovečerní snímek Nevěrné hry (2003). V roce 2008 bodoval na festivalu ve Varech její film Děti noci.