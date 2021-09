Režisérka Kopáčová dotočila minisérii Případ Roubal, první projekt Voyo Originál

Praha - Režisérka Tereza Kopáčová dotočila třídílnou minisérii Případ Roubal inspirovanou skutečnými činy sériového vraha Ivana Roubala. Jednu z nejkontroverznějších figur v dějinách české kriminalistiky ztvární Hynek Čermák. Premiéra prvního projektu pod značkou Voyo Originál je naplánována na listopad na Voyo. ČTK o tom za TV Nova informoval Martin Hradecký.

"Příběhem o dopadení a usvědčení jednoho z největších zločinců polistopadové historie otevíráme novou etapu prémiové nabídky na Voyo pod značkou Voyo Originál. Ta bude stát především na autentických příbězích se silnými tématy, která rezonovala a stále rezonují společností. Případ Roubal všechny tyto parametry beze zbytku naplňuje," uvedla ředitelka programu TV Nova Silvia Majeská.

Roubal se svými komplici v roce 1994 přepadl pražskou autopůjčovnu Zapap. Dva její majitele svázal do kozelce, ti se udusili. Soud mu prokázal i další tři vraždy a v květnu 1999 odsoudil tehdy osmačtyřicetiletého zemědělce na doživotí. "Z producentského pohledu byl velmi lákavý rozpor mezi tím, jak Ivan Roubal vypadal, jak se navenek choval a jak hrozné činy mu nakonec byly prokázány. Navíc se k nim nikdy sám nepřiznal. Věřili jsme, že z rozplétání všech jeho činů půjde uplést zajímavý příběh nejen o jeho zločinech, ale především o souboji dobra, zla a spravedlnosti mezi těmito dvěma póly," sdělili k minisérii producenti Evolution Films Pavel Berčík a Ondřej Zima.

Pětinásobný vrah Roubal proslul ve vězení svými neúspěšnými stížnostmi. Mimo jiné se soudil s vězeňskou službou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou kvůli tomu, že mu údajně dozorci poškodili zdraví, protože nemohl jíst dietně, neměl za mřížemi dostatek pohybu a nemohl si vydělat na samodržicí punčochy. Dále podal žalobu na stát kvůli tomu, že údajně nedostal u předchozích sporů řádně přiděleného advokáta a vznikla mu tím nemajetková škoda za milion dolarů. Také se domáhal odškodnění zejména za to, že mu vězeňská služba neumožnila pracovat, a vydělat si tak alespoň minimální mzdu na doplatek pojišťovně za nadstandardní punčochy proti křečovým žilám.

Hlavní postavou televizního příběhu je Daniela (Kamila Trnková), koncipientka Roubalova obhájce, která v průběhu procesu s Roubalem řeší velké morální dilema: Má se i nadále angažovat v případu klienta, který se jí hnusí a o jehož vině je jednoznačně přesvědčena? Nebo má naopak porušit profesní zásady, vydat orgánům činným v trestním řízení důkazy usvědčující klienta, a připravit se tak o budoucí kariéru elitní advokátky?

"Víc než o Roubalovi, kterého vlastně nikdy nikdo nepochopil, protože on sám do sebe nenechal nikoho nahlédnout, je náš příběh o policistech, kteří se lopotně snažili, aby zlu bylo dokázáno, že je skutečně zlé, a o jejich protihráčích, kteří se snažili dělat co nejlépe svou práci – obhajovali zlo, protože v demokracii má každý právo na obhajobu, i masový vrah. Jenže aby dosáhli vlastního úspěchu, šli doslova přes mrtvoly. Je to typický devadesátkový příběh, ale má přesah i do dnešní doby," podotkla režisérka Kopáčová.