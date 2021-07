Režisérka Groșanová začala v Česku natáčet film Běžná selhání

Praha - Příběh tří žen z různých generací, které svedou dohromady jejich životní krize a tajemné výbuchy ve městě, kde žijí, začala v Česku pod názvem Běžná selhání natáčet rumunsko-maďarská režisérka Cristina Groșanová. Koprodukční snímek vzniká podle scénáře české spisovatelky Kláry Vlasákové. Ve filmu hrají mimo jiné Taťjana Medvecká, Beata Kaňoková, Vica Kerekes, Jana Stryková či Rostislav Novák mladší. ČTK o tom za distribuční společnost Bontonfilm informoval Lukáš Vedral.

Natáčení se bude konat do poloviny srpna v Praze a v Plzni, s premiérou se počítá na září 2022. Hrdinkami filmu jsou tři ženy z odlišných prostředí a různých generací. Nejstarší, čerstvě ovdovělá Hana, dostane nečekaně výpověď, Silvu zasáhne krize mateřství a nejmladší Tereza uteče z domova. Dohromady je svede série výbuchů, které znenadání postihnou město, kde žijí. Rostoucí panika a krizová situace jim mohou paradoxně pomoci narovnat jejich životy a čelit nové situaci.

"Rámec filmu tvoří nevysvětlitelné výbuchy napříč městem, je ale potřeba zdůraznit, že Běžná selhání nejsou epický akční sci-fi film; jde o psychologické drama, které se zabývá vnitřními konflikty tří postav," uvedla Groșanová. "Exploze spolu s jejich vlastními komplikovanými situacemi dává našim hrdinkám příležitost čelit svým nedostatkům a posunout se dál," dodala.

Tvůrci chtějí v příběhu ukázat ženské postavy mimo stereotypní role, které se ženám často přisuzují, jako je být krásná, být vzorná matka nebo neúnavná pečovatelka. "Naše postavy jsou z různých prostředí – chceme ukázat, že ne všechny páry jsou heterosexuální, ne každý je bohatý a rozhodně ne každý je šťastný," podotkla režisérka.

Scénář Kláry Vlasákové získal ocenění Filmové nadace, producent Marek Novák ze společnosti Xova Film byl letos vybrán do programu Producers on the Move pořádaném European Film Promotion při festivalu v Cannes. Režisérka Groșanová získala hlavní cenu v Národní soutěži na letošním festivalu krátkých filmů Prague Shorts za film A tu se zjevil princ. Scénář k němu napsala společně právě s Markem Novákem. Svůj celovečerní debut s názvem Things Worth Weeping For uvede Groșanová na letošním filmovém festivalu v Sarajevu.

Spisovatelka, scenáristka, dramaturgyně a publicistka Vlasáková pracuje jako dramaturgyně v České televizi, pravidelně přispívá do pořadu Názory a argumenty v Českém rozhlase Plus, kde se věnuje především sociálním a genderovým tématům. Pro Český rozhlas také píše hry či dramatizuje četbu. Přispívá rovněž do internetového deníku A2larm, na web Heroine či do Salonu Práva. Jejím knižním debutem je román Praskliny z roku 2020, který byl nominován na Cenu Jiřího Ortena.