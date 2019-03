Ústí nad Labem - Přepadení pošty natáčel v ústecké čtvrti Neštěmice režisér Robert Sedláček. Scéna je součástí jednoho dílu z připravovaného seriálu Sever, který bude vysílat Česká televize letos na podzim. Šestidílná minisérie v hlavní roli s Jiřím Mádlem je dalším projektem, který využívá kulis Ústeckého kraje, předtím to byl Svět pod hlavou, Most! či Rapl 2.

Sever je zasazen na sever Čech, protože vychází z reálných případů, které se v Ústeckém kraji zhruba před deseti lety odehrály. "Základem je kauza solárních elektráren a na ni navazují další," řekl dnes novinářům producent Petr Bílek.

S natáčením snímku podle scénáře Zdeňka Zapletala začali filmaři v prosinci, poslední klapku plánují na závěr dubna. Stěžejním městem je tentokrát Bílina s vrchem Bořeň, točí se ale i v Teplicích nebo Děčíně. "Sever symbolizuje region vzdálený od centra, kde k sobě mají lidé blíž, snáz se domluví na čemkoliv, ať v pozitivním či negativním smyslu," poznamenal Bílek.

Na rozdíl od Rapla je podle Bílka v tomto případě kladen důraz na osobní linku policisty, jenž bojuje za spravedlnost, v níž bezvýhradně věří, a to i za cenu, že ohrozí svou rodinu. "Má chorobný cit pro spravedlnost, proto začne bojovat proti policii, ač je sám její součástí," prozradil o své roli Jiří Mádl. "Dost z těch kauz jsem znal okrajově, ale být v těch případech reálně a řešit to, je občas dost děsivé," řekl.

Bílina podle Mádla není město, ale životní styl. "Nejvíc se mi líbí nápisy na zdech, to si fotím, to je art sám o sobě," uvedl herec, který zná Litoměřice, kde se natáčel snímek Probudím se včera.

Mádlova kolegu hraje Štěpán Benoni, jenž se do regionu dříve vydal při natáčení seriálu Cirkus Bukowsky. "Je to kraj specifický, něčím velmi drsný, asi proto se tu natáčí detektivky," řekl. Sám hraje kladnou postavu. "Režisér si zakládá na hereckém minimalismu, takže nemůžu říci, že by nějaká scéna byla lehká, ale není tu přehršel akčních stříleček," řekl Benoni.

Na seriálu se podílí i Filmová kancelář Ústeckého kraje. "V projektu jsou filmoví architekti, kteří nás znají z dřívější spolupráce, proto nás znovu oslovili," řekla Barbora Hyšková, která kancelář vede a snaží se vyhovět požadavkům štábů. "Jeden natáčecí den Severu jsme například trávili na krajském úřadě, kde se objevuje fiktivní hejtman a střílí se," uvedla.

Filmová kancelář spolupracovala také na nejúspěšnějším komediálním seriálu České televize Most!, jehož hlášku "dycky Most" si vzalo za svou statutární město, na pokračování kriminálního seriálu Rapl 2 nebo filmu Úsměvy smutných mužů. Do Varnsdorfu se nyní chystají Ondřej a Ivan Trojanovi, Dan Svátek chce točit v kraji další film podle scénáře Josefa Formánka. "Jsou tu nyní také dvě světové produkce a další poptávku na červenec máme od německé produkce," uvedla Hyšková.