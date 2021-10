Režisér Marhoul vnímá výsledek voleb jako konec Babišovy éry

Praha - Režisér Václav Marhoul vnímá výsledek sněmovních voleb jak konec éry Andreje Babiše. Jeho hnutí ANO skončilo těsně za vítěznou koalicí Spolu, která má s koalicí Pirátů a STAN šanci postavit většinovou vládu.

"Je to konec Babišovy éry, ať to dopadne, jak to dopadne. Druhá věc je, že si myslím, že (prezident Miloš) Zeman nebude respektovat výsledek parlamentních voleb," řekl Marhoul ČTK. "Jako argument mu poslouží věta, kterou řekl, že pověří sestavením vlády předsedu nejsilnější strany. Nikoli koalice. Obávám se, že se dočkáme toho, že přesto všechno nebude (Zeman) respektovat výsledky parlamentních voleb, nebude respektovat parlamentní demokracii a pověří Andreje Babiše sestavením vlády," řekl režisér.

"Nevěřil bych, že budeme muset čekat 31 let na to, že komunisté se konečně nedostanou do Parlamentu. Je to neuvěřitelně úžasná zpráva," doplnil k tomu, že komunisté nezískali potřebných pět procent pro vstup do Sněmovny.

Jistého protahování jednání o nové vládě se obává i ředitelka společnosti Tanec Praha a odbornice na kulturní provoz Yvona Kreuzmannová. "Mám ale velkou radost, že lidé již dali najevo, že jim není lhostejné, kdo nás reprezentuje. Teď je pro mě otázkou, jak se dokáží případně obě koalice dohodnout, je to přeci jen pět stran," řekla ČTK.

"Podle předvolební diskuse ti, kdo mohou vytvořit vládní většinu, jsou těmi, kdo by kultuře mohli skutečně pomoci odrazit se ze dna. A v kultuře jsem si jistá, že jsou schopní spolupracovat. To vidím pro sektor kultury jako velmi schůdné," řekla. Velkou radost jí udělala i poměrně vysoká volební účast.

Lídr Spolu a předseda ODS Petr Fiala už oznámil jednání s koalicí Pirátů a Starostů do 24 hodin. Výsledky voleb jsou podle něj jednoznačné. Zeman podle něj většinu nemůže ignorovat. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček oznámil, že Zeman přijme v neděli v 11:00 na zámku v Lánech Babiše.