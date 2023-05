Režisér Jiří Mádl natáčí nový film Vlny, do kin dorazí v příštím roce

Praha - Po několika letech příprav začal režisér a scenárista Jiří Mádl natáčet film Vlny. Premiéra v tuzemských kinech je naplánovaná na příští rok. Dobové drama z konce 60. let minulého století inspiroval skutečný příběh skupiny korespondentů mezinárodní redakce Československého rozhlasu a jejich odhodlání přinášet nezávislé zprávy. Štáb bude na různých pražských lokacích natáčet až do konce června. ČTK dnes o tom za distribuční společnost Bontonfilm informovala Pavla Freij.

Film vypráví o dvou bratrech, kteří se v Československu v bouřlivé době 60. let musí rozhodnout, co je pro ně v životě důležité. "Naši dva bratři jsou naprosto rozdílní, navíc je dělí deset let. Tomáš chce zůstat v naprosté šedi, stranou všeho společenského dění, zatímco Pájova zpupnost vůči době začíná ohrožovat jejich křehkou domácnost. Vztah mezi oběma bratry je ale pilířem celého filmu. Sílu vzájemného pouta poznají ve chvíli, kdy je navzdory dramatickým okolnostem zásadní postarat se jeden o druhého a ochránit smysluplný život. I za cenu toho, že budou muset mnohé obětovat," uvedl Mádl.

Hlavní roli svěřil režisér Vojtěchovi Vodochodskému, v dalších diváci uvidí mimo jiné Stanislava Majera, Igora Bareše, Martina Hofmanna, Tomáše Maštalíra, Vojtěcha Kotka, Ondřeje Stupku, Táňu Pauhofovou nebo Mariku Šoposkou.

Klíčovým místem příběhu je Československý rozhlas a jeho zahraniční redakce vedená Milanem Weinerem, která navzdory cenzuře posluchačům nabízela nezaujaté pohledy na dění v cizině a pozvedla tak úroveň zpravodajství a publicistiky té doby.

"Chci natočit divácký hit, dynamickou a napínavou podívanou. Málo se totiž ví, že roky 1967 a 1968 zrodily v Československu také hrdiny, kteří se nebáli vyvolávání strachu a demonstrování síly vzdorovat," sdělil Mádl.

Autor a režisér filmu pracoval i s osobními vzpomínkami původních členů Redakce mezinárodního života Československého rozhlasu. Většina tehdejších originálních záznamů byla zničena, přesto tvůrci dohledali archivní materiály. Jde o dosud nezveřejněné autentické záběry lidí, kteří v srpnu 1968 natáčeli dění u rozhlasu. "V dějové lince se ale díváme také na období několika měsíců před touto událostí. Bylo totiž zásadní pro pochopení a formování mezilidských vztahů v redakci, silných natolik až nakonec pomohly k hrdinské rebélii, jenž nám může být dodnes inspirací," dodal Mádl.

Šestatřicetiletý Mádl je známý díky filmům Snowboarďáci, Konfident, Colette, Gympl, Probudím se včera, Děti noci, Čtyři slunce nebo Hra. Objevil se v televizních komediích, seriálech i pohádkách. Jako režisér a scenárista debutoval v roce 2014 filmem Pojedeme k moři, který byl nominován v několika kategoriích na cenu Český lev 2014, stejně jako jeho druhý celovečerní počin Na střeše z roku 2019. Mádl byl nejmladším hercem, který dostal ocenění Křišťálový glóbus za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Děti noci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Mádl ho získal v roce 2008 jako jednadvacetiletý.