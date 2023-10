Režisér filmu Bratři oceňuje odpor Mašínů proti zlu, vyznamenání by jim dal

Praha - Režisér Tomáš Mašín oceňuje odpor členů odbojové skupiny bratří Mašínů, o kterém vypráví jeho film Bratři. Vzhledem ke statečnosti, s jakou aktivně vystoupili proti zlu, by si podle něho zasloužili vyznamenání. Režisér, který je vzdáleným příbuzným bratrů Mašínů, to dnes řekl při představení filmu novinářům. Premiéru bude mít 26. října 2023, sedmdesát let od jejich útěku do Západního Berlína.

Fotogalerie

Petici, aby prezident Petr Pavel 28. října vyznamenal členy odbojové skupiny bratří Mašínů, které Senát letos nominoval na Medaili Za hrdinství, podepsalo několik desítek osobností. Prezident již dříve uvedl, že by s oceněním Mašínů měl problém; vyznamenat ale hodlá jejich sestru Zdenu Mašínovou, na jejíž nominaci se Sněmovna a Senát shodly. Česká společnost je v pohledu na Mašíny rozdělena. Někteří lidé opakovaně požadují, aby jim bylo uděleno státní vyznamenání, jiní je označují za vrahy.

"Jsem rád, že Zdena Mašínová vyznamenání dostane a že ho přijme. Je to hrdinka unikátního příběhu, jehož každá postava by si zasloužila vlastní drama," řekl ČTK scenárista Marek Epstein.

Hlavní role ve filmu Bratři ztvárnili Oskar Hes, Jan Nedbal, Adam Ernest, Matyáš Řezníček, Antonín Mašek, Matěj Hádek a Tatiana Dyková Vilhelmová. Film mapuje roky jejich života a rodiny po druhé světové válce až po jejich útěk v Německu. Pětici mladíků s pistolemi pronásledovaly tisíce vojáků. Štvanice trvající 30 dní nezůstala bez ztrát na obou stranách. Pouze oba Mašínové a jejich kamarád Milan Paumer se do Západního Berlína nakonec dostali. Komunisté se však pomstili na jejich rodinách.

Scenárista Epstein připustil, že film není přesným popisem příběhu bratrů Mašínových a jejich přátel, kteří se rozhodli se zbraní v ruce opustit komunistické Československo. "Ambicí filmu je vytvářet emoce. A jestli je pocit po jeho zhlédnutí pravdivý, tak musí být pravdivý i film," řekl. Režisér Mašín scénář konzultoval s Josefem Mašínem, s nímž se několikrát potkal. Oslovil také historiky Petra Blažka a Jiřího Padevěta. "Díky filmu Bratři se vrátí mašínovský příběh do veřejného prostoru a pomůže pochopit, proč je nutné za svobodu bojovat i proti násobně silnějšímu nepříteli," prohlásil Padevět.

Česká filmová a televizní akademie vyšle drama Bratři do soutěže o Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film. Oscarový shortlist 15 zahraničních filmů bude zveřejněn letos 21. prosince, nominace pak 23. ledna 2024. Slavnostní předávání 96. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se plánuje na 10. března 2024.

Tomáš Mašín je filmový režisér, scenárista a výtvarník. Jeho prvním celovečerním filmem jsou 3 sezóny v pekle, snímek získal tři České lvy. Následoval snímek Wilsonov či šest epizod TV seriálu Profesor T. Spolu s Terezou Kopáčovou režíroval televizní seriál Ochránce, který byl oceněn Českým lvem. Patří také k uznávaným režisérům v reklamní tvorbě a je mimo jiné spoluautorem scénáře k filmu Šeptej. Na začátku září vstoupil do kin jeho film Němá tajemství.