Režisér festivalových znělek natočil v USA film o jinakosti

Karlovy Vary - Ve Velkém sále hotelu Thermal dnes diváci viděli film českého reklamního režiséra a tvůrce festivalových znělek Martina Krejčího. Svůj celovečerní hraný debut natočil v americké produkci a hrají v něm kromě hlavního hrdiny známí herci John Turturro či Chloë Sevignyová. Film se jmenuje Podivuhodná dobrodružství Paula Harkera a vypráví o třináctiletém chlapci, který má hustým ochlupením pokryté celé tělo včetně obličeje, a o tom, co se stane, když se rozhodne vzít osud do vlastních rukou a zatouží po narozeninovém mejdanu.

V originále zní název filmu The True Adventures of Wolfboy a hlavního hrdinu, jemuž dnes Krejčí před publikem děkoval za obětavost při natáčení, hraje Jaeden Martell, o němž se mluví jako o vycházející americké hvězdě. Ve filmu hraje malého samotáře, který žije jen s otcem, s nímž občas prohodí slovo. Matka od nich dávno odešla, dost brzy na to, aby si ji zamlklý mladík uchoval v oblaku iluze.

Získat přátele je pro Paula prakticky nemožné, od narození se od vrstevníků drasticky odlišuje - trpí nemocí zvanou hypertrichóza, jeho tělo včetně tváře pokrývá husté ochlupení vzbuzující na první pohled v okolí strach a averzi. V den třináctých narozenin se Paul rozhodne vzít osud do vlastních rukou a hnán snahou získat odpovědi na nevyřčené otázky vyhledat matku.

Po cestě se potkává s bizarně vyhlížejícími postavami, kterým z různých důvodů jeho vzezření nevadí, postupně odkládá svou pletenou kuklu, za níž se dříve skrýval, a odhazuje své obavy ze světa i ze sebe. Zjišťuje, že jinakost může být různá a že někteří návštěvníci baru na předměstí, kde český divák uslyší známou hudbu kapely Šum svistu, jsou v některých aspektech mnohdy "divnější" než on se svou tváří. Poetický snímek doprovázejí kresby upomínající na bájné legendy, které dodávají příběhu archetypální rozměry.

"Je to film americký, já jsem Čech, doufám, že je i tak možné vyjádřit nějakou naději, že i přestože můžeme být jiní, pocházet z různých kultur, můžeme mít na sobě chlupy, můžeme mít jiné vyznání i politické názory, tak že je možné najít nějaké pojítko," řekl dnes režisér.

Dvaačtyřicetiletý Martin Krejčí je především reklamní režisér, jeho krátký film Fricasse (2003) po uvedení v Cannes vidělo i karlovarské publikum. Pro tuzemský festival natočil znělku třeba s Jiřím Menzelem či Helen Mirrenovou. Studoval dokumentární tvorbu na FAMU (1996 až 2004), kde natočil několik výrazných krátkých filmů, mezi nimi třeba foglarovskou variaci Dobrodružství Jana Tleskače (1997).