Režisér David Ondříček bude natáčet třídílnou televizní minisérii Král Šumavy

Praha - Režisér David Ondříček, čerstvý držitel osmi Českých lvů za film Zátopek, bude pro portál Voyo natáčet třídílnou televizní minisérii Král Šumavy. Adaptace románového bestselleru Davida Jana Žáka Návrat Krále Šumavy sleduje příběh Josefa Hasila, nepolapitelného převaděče ze šumavského pohraničí. V hlavní roli se objeví Oskar Hes. Natáčení se uskuteční od března do května, premiéra na Voyo je naplánovaná na letošní podzim, informovali dnes novináře tvůrci.

"Mě Král Šumavy zaujal už jako malého kluka, když jsem miloval ten film (režiséra) Karla Kachyni. Samozřejmě jsem si tehdy neuvědomoval jeho politický kontext, který je z pohledu dnešní doby velice pokřivený. Když mě oslovil (kreativní producent) Michal Reitler, jestli to nechci dělat, tak jsem byl nadšený," řekl ČTK Ondříček. "Z dnešního pohledu bych chtěl ten film narovnat. Těžké bude se mu vyrovnat z nějakého filmového hlediska, ale chtěl bych natočit příběh Josefa Hasila takový, jaký opravdu byl," dodal.

Ondříčkova minisérie se vrátí k Hasilově mládí do roku 1948. Jako kluk ze šumavské vesničky se tehdy Hasil rozhodl zúročit svoji výjimečnou znalost krajiny a touhu po dobrodružství tím, že se stal pohraničníkem. Sloužil v oblasti, kde se stýkaly hranice Rakouska, Bavorska a tehdejšího Československa. Jeho nadšení však brzy vystřídalo zklamání z poměrů na hranici.

"Když jsem se dal ke sboru a šel k čáře, myslel jsem, že budu chytat nácky, werwolfy a podobnou verbež. Ne naše lidi, co chtějí ven," vysvětloval později Hasil, proč se stal převaděčem.

"Chci Krále Šumavy natočit jako strhující, dobrodružný thriller o klukovi, který by nejraději jezdil po své milované Šumavě na motorce za holkami, jenže doba, okolnosti, samotná StB a jeho svérázná, tvrdohlavá povaha z něj udělají až mytického superhrdinu československého pohraničí," uvedl Ondříček.

Předlohou nového zpracování osudů Josefa Hasila je kniha Návrat Krále Šumavy Davida Jana Žáka, která vychází z Hasilových vzpomínek, svědectví pamětníků i archivních dokumentů. "Když jsem psal román, byl jsem v kontaktu se všemi tehdy žijícími příbuznými pana Hasila," uvedl Žák.

Příběh Josefa Hasila byl, převážně jako propagandistický nástroj komunistické moci, poprvé filmově zpracován režisérem Kachyňou v roce 1959. Do kin na něj zavítaly více než čtyři miliony diváků. "Je až nepochopitelné, že tolik let po sametové revoluci stále není zfilmován opravdový příběh Krále Šumavy," podotkl Ondříček.

Josef Hasil převáděl na přelomu 40. a 50. let minulého století lidi z Československa na Západ. On i bratr Bohumil se stali agenty americké zpravodajské služby. Komunistická státní policie StB nazvala Hasila Králem Šumavy. Zemřel v roce 2019 ve věku 95 let v USA, kde po emigraci žil. V roce 2001 dostal od prezidenta Václava Havla medaili Za hrdinství.