Praha - V druhé polovině srpna a v září se uskuteční natáčení filmu Teroristka režiséra a scenáristy Radka Bajgara. Černá komedie vypráví o učitelce v důchodu (Iva Janžurová), která si sežene zbraň a namíří ji na strůjce zla. Film bude mít premiéru v dubnu 2019. ČTK o tom za distribuční společnost CinemArt informoval Petr Slavík.

"Jako asi každého mě čas od času někdo svou arogancí vytočí tak, že bych ho fakt praštil. Nebo mu něco zničil. Ale samozřejmě to neudělám. Jako skoro nikdo. Protože tím by v sobě člověk překročil nějakou hranici a ublížil tak nejvíc sám sobě. Protože v poslední době cítím, jak se hrubost a arogance přelévá do celospolečenské atmosféry, zkusil jsem domyslet ad absurdum, co by se stalo, kdyby někdo zkusil tu sebeobranu dotáhnout. I za cenu případného sebezničení," uvedl Bajgar.

S Janžurovou Bajgar spolupracoval již v komedii Teorie tygra, kde ztvárnila postavu babičky. "Ano, její role v Teorii tygra byla menší, ale velmi důležitá - celé to komando šéfovala a bez jejího charismatu by to nefungovalo. Samozřejmě jsem věděl, že je Iva Janžurová dobrá, ale teprve při té osobní zkušenosti mi došlo jak moc je dobrá," řekl.

Režisér psal scénář přímo pro herečku. "To, co ta paní v příběhu zažije, je zároveň tragické a přitom to vypadá srandovně, protože není zvykem, aby si starší paní sháněly pistole. Divák musí jít s ní, všechno jí to věřit, rozumět jí i v situaci, kdy dělá extrémní věci. Komedie by měla být o pravdě a bolesti. A v téhle poloze je prostě Iva Janžurová nedostižná," uvedl. Natáčení se uskuteční v okolí Prahy a řeky Berounky v místech zahrádkářské kolonie a v luxusním sídle jednoho z filmových hrdinů.

"Přípravy za mě obstarává velmi vlídný štáb. Připravují mě opravdu šetrně, i instruktor přes zbraně mi ve střelnici vysvětlil rozdíl mezi pistolí a revolverem s decentně utajovanou jistotou, že hází na stěnu hrách," uvedla Janžurová.

V dalších rolích se představí Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová, Jana Plodková a Kristina Svarinská. Jako hlavního protihráče Janžurové diváci uvidí Martina Hofmanna.