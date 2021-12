Režisér a výtvarník Václav Bedřich má v Příbrami pamětní desku

Příbram - Režisér, výtvarník a animátor kresleného filmu Václav Bedřich má v Příbrami pamětní desku. Zástupci města a umělcovy rodiny ji dnes odhalili na Bedřichově rodném domě v Ondrákově ulici. ČTK o tom informovala mluvčí radnice Eva Švehlová. Václav Bedřich (1918 až 2009) se zaměřoval na tvorbu pro děti a významně se podílel na tvorbě večerníčkových seriálů. Navíc stál u samého počátku historie Večerníčka.

Bedřich byl režisérem první pohádkové série, která se v tomto pořadu odvysílala - O televizním strašidýlku a režíroval i proslulou znělku, která se stala nejstarší televizní znělkou vůbec. První Večerníček se na televizních obrazovkách objevil v lednu 1965, dodnes vysílaná znělka pak v září téhož roku.

Jako režisér má Bedřich na svém kontě například seriály Bob a Bobek - králíci z klobouku, Pohádky ovčí babičky, Maxipes Fík, Divoké sny maxipsa Fíka či O zvířátkách pana Krbce, na kterých spolupracoval se známými výtvarníky, či Říkání o víle Amálce, které i sám namaloval.

Václav Bedřich se narodil 28. srpna 1918 v Příbrami. Když se za druhé světové války uzavřely vysoké školy a on nemohl studovat, přihlásil se do filmových ateliérů AFIT a brzy se stal předním animátorem. Po válce přešel do studia Bratři v triku a animoval pro Jiřího Trnku. Počátkem 50. let získal dostatek zkušeností, aby si troufl na vlastní režii. K jeho raným filmům patří například Hrnečku vař nebo Čert a Káča.

Za svůj život natočil Václav Bedřich 358 animovaných filmů, za které dostal řadu významných cen na mezinárodních festivalech. Po celý život zůstal věrný kreslenému filmu, ale vyzkoušel si i jiné animační technologie, především papírkový a loutkový film. Loutky rozpohyboval například v pohádce O bílé princezně z roku 1981. Filmem s nejdelší stopáží se patrně stala Velká sýrová loupež z roku 1986. Režisér byl v tomto případě zároveň výtvarníkem.