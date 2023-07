Režisér a scenárista Jákl pracuje na mnoha filmech

Karlovy Vary - Režisér a scenárista Petr Jákl, jehož film Jan Žižka v ČR navštívilo přes 350.000 diváků, v létě pracuje na mnoha filmech, které dokončuje, připravuje, nebo jsou ve vývoji. Pracovní program plyne především ze strategického partnerství s produkční společností ZQ Entertainment, kterou vede Ara Keshishian. Jákl to dnes řekl ČTK při své návštěvě filmového festivalu v Karlových Varech.

V současné době Jákl pracuje na střihu snímku Land of Bad s hollywoodskou hvězdou Russelem Crowem a připravuje jako producent film Locked s Anthony Hopkinsem. "Nejvíce se teď věnuju natáčení filmu Flight risk s Melem Gibsonem, ve kterém hlavní roli pilota hraje Mark Wahlberg. Sleduju jeho natáčení v Las Vegas, a také se zabývám vznikem hororového thrilleru Don't Move v Bulharsku, odkud mi chodí přehled toho, co se ten den natočilo. Každý den mi také přijde přehled denních prací na polské moderní pohádce Wrooklyn Zoo, kde štáb pod režijním vedením Krzysztofa Skoniecznyho lokace opustí na konci srpna. Také se finálně dokončuje film 57 Seconds s Morganem Freemanem, který letos půjde do kin," uvedl Jákl. "Mám to tak, že vždycky se něco dokončuje, něco připravuje a něco je ve vývoji. Je toho dost, ale bere mi to méně času, než když jsem dělal jako režisér, scenárista a producent na Žižkovi, protože tam jsem musel být od rána do večera úplně u všeho," dodal.

Na konci července v zámoří uvedou snímek Sympathy for the Devil, na kterém se také Petr Jákl také podílel. Hlavní roli tajemného pasažéra ztvárnil Nicolas Cage. Příběh je vystavěný na nebezpečné hře kočky s myší. Cage přistoupí do auta neznámého muže, kterého ztvárnil Joel Kineman, namíří na něj zbraň a nutí ho, aby jej vozil, kam si zamane.

I přes své pracovní vytížení si Jákl najde čas na dovolenou. "I v tomhle půlroce (jsem byl) s rodinou na poměrně velkém množství dovolených. Ale mám to tak, že vlastně pracuju o víkendech i na dovolených, protože mám rád, když dvě hodinky denně pracuju, a potom mě po návratu něco nečeká už od rána. Když někomu zavolám nebo něco napíšu o dovolené, ani to neberu jako práci," řekl ČTK Jákl.

Petr Jákl ml. se narodil 14. září 1973. Herecky se prosadil, podobně jako jeho otec, spíše jako kaskadér a doublér. Ve své profesi kaskadéra se stal uznávaným, o čemž svědčí i mnohé minirole ve filmech xXx, Česká spojka, Gladiátor, Alien vs. Predator nebo Eurotrip. Jako režisér a scenárista uspěl se snímky Kajínek a Ghoul. Stojí za velkofilmem Jan Žižka, jehož rozpočet téměř půl miliardy z něj dělá nejdražší snímek české kinematografie.