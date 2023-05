Režisér a herec Miroslav Krobot se stal králem olomouckého majálesu

Králem letošního olomouckého majálesu se stal divadelní a filmový režisér a herec Miroslav Krobot (uprostřed), 3. května 2023, Olomouc. Vlevo je ředitelka Knihovny UP Helena Sedláčková, dřívější královna majálesu, vpravo rektor UP Martin Procházka.

Králem letošního olomouckého majálesu se stal divadelní a filmový režisér a herec Miroslav Krobot (uprostřed), 3. května 2023, Olomouc. Vlevo je ředitelka Knihovny UP Helena Sedláčková, dřívější královna majálesu, vpravo rektor UP Martin Procházka. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Divadelní a filmový režisér a herec Miroslav Krobot se dnes v Olomouci stal králem, na pomyslný trůn usedl po korunovaci na olomouckém majálesu. Královský plášť s hermelínem a žezlo mu předali jeho předchůdci, korunu na hlavu mu posadil rektor Univerzity Palackého Martin Procházka. Bývalý umělecký šéf Dejvického divadla si svou první roli krále užíval, studentům vzkázal, ať jsou zvědaví, vyhledávají zábavu a mají se rádi. Korunovace krále se letos přesunula z balkonu radnice přímo do dění studentského majálesu na nádvoří Zbrojnice.

Krobot studentům nejprve z pozice krále popřál vše nejlepší k jejich svátku. "Rád bych měl na začátku hned tři doporučení a přání. Zaprvé, buďte zvědavi. Buďte zvědavi na svůj obor, na své blízké, buďte zvědavi na své město, na celý svět, na celý vesmír, pokud možno. Zadruhé, dobře se bavte, protože dobrá zábava tříbí rozum. A zatřetí, mějte se rádi," vzkázal studentům jejich nový král.

Královský plášť mu oblékl fotograf Jindřich Štreit, který byl do této funkce zvolen v roce 2010. Hermelín mu na něj oblékla herečka Ivana Plíhalová, která se stala královnou o rok později, a žezlo dostal od ředitelky univerzitní knihovny Heleny Sedláčkové, královny z roku 2017. Korunu novému králi nasadil rektor Procházka. "Letošní rok je zvláštní z mnoha důvodů - naše univerzita slaví 450 let a pro mne osobně je dvojnásobná radost, že mohu osobně korunovat králem majálesu člověka, který je blízký našemu městu a našemu kraji, Miroslava Krobota. Má úzký vztah k městu, mimo jiné je i fanouškem zdejšího fotbalového klubu," uvedl rektor.

Krobot si svou novou roli užíval, pár minut po korunovaci, ještě s korunou na hlavě, novinářům řekl, že je to trochu nezvyk. "Mám univerzitu rád, mám rád Olomouc, jsem rád králem majálesu," uvedl Krobot. "Roli krále jsem ještě nikdy nezažil, je to poprvé a užívám si to," doplnil pro ČTK.

Olomoucký majáles se v současné podobě koná od roku 2009, kdy se univerzita vrátila k formátu studentské nekomerční akce. Majáles připravují studenti. Zároveň jde o největší přehlídku neziskového sektoru v regionu. Letošní ročník, který se odehrává na dvou scénách, na nádvoří Zbrojnice a Konviktu, začal zahřívacím kolem již v úterý. Majáles návštěvníkům nabízí koncerty, divadelní představení, tvůrčí dílny i prezentaci studentských spolků a neziskových organizací. Specialitou programu byla i hudební majálesová tramvaj, která dnes brázdila ulice města.

V předchozích letech korunu převzali například Marek Eben, David Koller, Jaromír Švejdík, Josef Jařab, Ivana Plíhalová nebo Jindřich Štreit. V roce 2019 to byla herečka a zpěvačka Erika Stárková, poté až do loňska tradici přeťala pandemie koronaviru. Loni na trůn usedl poprvé královský pár, Jan Tománek a Kristýna Coufalová. Památku prvního polistopadového rektora Josefa Jařaba, který se stal králem před deseti lety, uctili studenti po korunovaci minutou ticha. Zemřel dnes dopoledne.