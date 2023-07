Rezervisté letectva v Izraeli hrozí odmítnutím služby kvůli soudní reformě

Tel Aviv - Více než tisícovka rezervistů izraelského letectva dnes v dopise vládě a vedení armády oznámila, že pozastaví výkon dobrovolné služby v armádě, pokud vláda schválí soudní reformu, která podle nich ohrožuje izraelskou demokracii. Informoval o tom server The Times of Israel. Proti reformě se už od ledna konají masové demonstrace, jichž se účastní někdy i stovky tisíc lidí. První klíčovou část této reformy, zákon omezující pravomoce nejvyššího soudu, má parlament definitivně schválit už na zasedání, jež začne v neděli.

Největší protestní manifestace se kvůli soudní reformě konají vždy v sobotu, podobně to bude i tento víkend. V sobotu večer má také do Jeruzaléma dorazit protestní pochod asi 10.000 lidí, který vyšel v úterý večer z Tel Avivu. Jeho účastníci jdou každý den jen několik kilometrů z asi 60kilometrové trasy, a to vždy ráno a večer, protože i v Izraeli panují velká vedra. Před parlamentem si chtějí postavit stany a zůstat tam, dokud vládu nepřimějí k dialogu.

"Izraelský lid podniká pouť do Jeruzaléma, aby zastavil trhání smlouvy mezi lidem a vládou a zarazil začátek kolapsu židovského demokratického Izraele," řekla k akci světově uznávaná fyzička Šikma Bresslerová, která patří k lídrům těchto protestů. Obavy z ohrožení demokracie kvůli soudní reformě vyjádřili i další přední izraelští vědci, právníci či politici a také řada rezervistů.

K zastavení schvalování reformy a jednání o kompromisu vyzval letos opakovaně i prezident Jicchak Herzog a také několik poslanců strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Ten tvrdí, že reforma demokracii neohrozí, ale přinese větší rovnováhu do systému, v němž má podle Netanjahua a jeho koaličních partnerů mnohdy příliš velké slovo nejvyšší soud. V koaliční vládě, jež vznikla loni v prosinci, jsou i krajně pravicové a ultraortodoxní strany, které podle opozice chtějí oslabení pravomocí nejvyššího soudu využít i k vlastním cílům, včetně legalizace rozšiřování židovských osad na okupovaném Západním břehu.

"Legislativa, která se dotýká demokratického charakteru státu Izrael, musí být vytvářena prostřednictvím jednání s širokou veřejností," píše v dnes zveřejněném dopise 1142 rezervistů izraelského letectva. "Zažili jsme různé vlády a řadu krizí, ale žádná nás nedonutila k takové akci," řekli anonymně někteří rezervisté stanici Channel 12. Odmítnutím služby kvůli soudní reformě hrozily stovky rezervistů už v předchozích měsících. Podle serveru The Times of Israel není jasné, zda by záložákům za takový krok hrozil nějaký postih. Armáda tvrdí, že by každý případ posuzovala jednotlivě. Trestem by mohlo být vyhození ze služby a dokonce i tresty vězení, uvedl izraelský server.

Izraelský parlament, v němž má vládní koalice většinu, začne v neděli jednání, na němž se má, zřejmě v pondělí, hlasovat ve druhém a třetím čtení o prvním klíčovém zákonu reformy. Ten omezuje pravomoc nejvyššího soudu zrušit rozhodnutí vlády tím, že je označí za nepřiměřená. Takový případ se stal například letos v lednu, kdy soud rozhodl, že lídr ultraortodoxní strany Arje Deri nemůže být ministrem. Deri byl loni odsouzen za porušování daňových zákonů a už před 20 lety za braní úplatků ve funkci ministra vnitra, za což strávil skoro dva roky ve vězení. Po verdiktu nejvyššího soudu premiér Deriho z vlády odvolal.