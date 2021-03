Rezervace na očkování přetěžují programy vyhledávající termíny

Praha - Systém rezervací na očkování proti nemoci covid-19 dnes odpoledne přetěžují programy, které se snaží automaticky zajistit termíny pro očkování. Očkovací místa fungují bez potíží. Před 16:00 to oznámil na twitteru státní tým tzv. Chytré karantény. Jak se přetížení podepsalo na fungování systému, tým blíže neupřesnil. ČTK zjišťuje vyjádření vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci Vladimíra Dzurilly.

"Rezervační systém pro očkování čelí od 12:30 systematickému přetěžování ze stran botů, kteří se snaží zjistit volné termíny na očkování," sdělil tým Chytré karantény. Tzv. boty jsou počítačové programy vytvořené pro automatické opakování nějaké činnosti na internetu. Pracovníci Chytré karantény doplnili, že pracují na odstranění problémů a zjišťují adresy počítačů a telefonní čísla použitá boty.

V systému se mohou od poloviny ledna registrovat na očkování lidé starší 80 let. Od února přibyla možnost registrace pro zdravotníky a od soboty pro učitele. Od pondělka se pak mohou do systému hlásit také zájemci o očkování ve věku od 70 let.