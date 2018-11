Bílá Třemešná (Trutnovsko) - Řezbářská show dnes přilákala ke Štěrbově vile u labské přehrady Les Království u Dvora Králové nad Labem desítky lidí. Umělecký řezbář Miroslav Kříž během asi pěti hodin vyřezal z jasanového kmene hrubou podobu sochy jednoho ze stavitelů přehrady Emila Štěrby.

"Hlavním nástrojem je motorová pila, teď to dobrousím lamelovým kotoučem a na rysy v obličeji použiju dláto. Je to odpočívající Štěrba," řekl ČTK Kříž. Kromě této sochy dnes vytvořil v areálu vily ze dřeva také sovu a postavu starce, kterou si mohly dláty a pod dozorem dospělých dotvořit děti. "Inženýr Emil Štěrba po svém bratrovi Františkovi dotáhl dostavbu přehrady Les Království v roce 1919 do konce. Ve Štěrbově vile také žil. Bratři Štěrbové jsou staviteli přehrady a v letech 1909 až 1919, s přestávkou světové války, exekutivně stavbu řídili. Postavili i tuto vilu," řekl ČTK organizátor akce a majitel vily Michal Karadzos. Podle něj není náhoda, že jde o ležící sochu.

"Máme fotografii, na které Emil Štěrba leží v saku pod jabloní a má nohu přes nohu. Rozhodli jsme se, že ho tak i ztvárníme," dodal Karadzos.

Štěrbova vila z počátku 20. století je postavena z původních pískovcových kvádrů, které byly použity při výstavbě samotné přehrady Les Království a zároveň i z částí pískovcových prvků z vyhořelého Rezlerova mlýna roku 1880. V současnosti je ve Štěrbově vile také turistické informační centrum města Dvora Králové nad Labem a v létě se v areálu pořádají kulturní akce.

Přehrada Les Království podstupuje rozsáhlou opravu za téměř 28 milionů korun. Rekonstrukce objektů přehrady, která je od roku 2010 národní kulturní památkou, začala na jaře a potrvá do léta příštího roku, kdy uplyne 100 let od dokončení vodního díla.

Podnětem pro výstavbu přehrady byla katastrofální povodeň na Labi v červenci 1897. Stavba 41 metrů vysoké a 218 metrů dlouhé kamenné hráze přehrady Les Království začala v roce 1910. Kvůli průtahům způsobeným první světovou válkou trvala až do roku 1919. V letech 1920 až 1923 byla pod hrází postavena vodní elektrárna. Ve své době byla přehrada největší nádrží v Československu. Vodní nádrž se táhne proti proudu Labe v délce 7,5 kilometru a zatopená plocha může zabírat až 85 hektarů.

Přehrada Les Království se od jiných českých přehrad liší neobvyklým vzhledem. Postavena je v romantizujícím duchu, projektanti korunu hráze oživili dvěma branami s ozdobnými věžičkami a domek hrázného pojali jako malý kamenný hrad s věží s cimbuřím. Přehrada je pro svoji malebnost a působivou architekturu častým cílem turistů.