Řezbáři dokončují na Pustevnách v Beskydech sochy z ledu, tématem jsou dinosauři

Prostřední Bečva (Vsetínsko) - Řezbáři dokončují na Pustevnách v Beskydech sochy z ledu. Díla budou k vidění od soboty, kdy začíná festival ledových soch, letos se koná 23. rokem. Tématem jsou dinosauři, řekl dnes ČTK ředitel pořádající společnosti Pustevny Petr Lessy.

Ledové sochy jsou instalované ve dvou stanech, festival by měl trvat do 5. února. V jednom stanu je desítka menších soch, ve druhém tři velké sochy pravěkých zvířat včetně sochy hnízda s vejci. Sochy jsou dlouhé i několik metrů a na výšku mají přes dva metry. "Nechybí ani socha tyrannosaura rexe," uvedl Lessy.

Čeští a slovenští řezbáři na sochách pracovali od začátku týdne. "Pro letošní ročník bylo přivezeno rekordní množství ledu, šlo o 44 tun. Pro zajímavost, na Pustevny je dovezly dva kamiony a jeden nákladní vůz," uvedl Lessy. Ledové kostky pořadatelé tradičně získávají v opavských mrazírnách.

Stany budou pro návštěvníky otevřené denně od 09:00 do 16:30. Kdo vyjede na Pustevny lanovkou, má vstup na výstavu zdarma, jízdenka bude sloužit i jako vstupenka do stanů. Děti do deseti let mají vstup zdarma. Po dobu festivalu bude také na Pustevny posílena autobusová doprava.

Žádná omezení pro návštěvníky letos nejsou. Předloni nebyly sochy kvůli koronavirové pandemii a aktuálním protiepidemickým opatřením ve stanech, ale pod širým nebem. Loni se do stanů chodilo přes turnikety, maximální počet návštěvníků na prohlídce byl 20 a měli nasazenou ochranu dýchacích cest. Loňským tématem festivalu byla znamení zvěrokruhu a vesmír, o rok dříve to byl cirkus, letos zní Návrat dinosaurů do Beskyd.

Pustevny a vrchol Radhošť patří k nejnavštěvovanějším místům v Beskydech. Nacházejí se na hranici Zlínského a Moravskoslezského kraje. Turisty lákají stavby Dušana Jurkoviče, socha Radegasta či kaple svatého Cyrila a Metoděje. Před několika lety přibyla panoramatická Stezka Valaška.