Řezáč bude ladit na Jizerskou padesátku a další velké závody

Praha - Dálkový lyžař Stanislav Řezáč chce v nadcházející sezoně uspět hlavně na čtyřech velkých závodech včetně Jizerské padesátky a Vasova běhu. Šestačtyřicetiletý závodník příchod formy očekává jako obvykle až v lednu, kdy by ji rád prodal na italské Marcialonze. Rád by vydržel závodit do dubna, kdy seriál Ski Classics vyvrcholí závodem Ylläs-Levi ve Finsku.

Znovu bude závodit v barvách týmu Slavia Pojišťovny. Sezonu zahájí koncem listopadu prologem v Livignu, který se jede jako týmový sprint. Tam už byl Řezáč na soustředění. "První čtyři dny jsem si tam jezdil na kilometru sněhu, který měli uložený z loňska. Pak tam ale napadl přírodní sníh a teď je tam asi půl metru sněhu, jsou tam dobré podmínky pro lyžování," řekl dnes novinářům.

Po minulé sezoně si dopřál dva měsíce volno a začal trénovat v létě. Postupně se dostává do formy, ale do Vánoc od sebe příliš nečeká. "Nikdy moc dobře nezávodím v listopadu a prosinci. Snažím se trénovat a prodat to od půlky ledna do konce března," popisoval.

Prvním vrcholem by měla být 26. ledna Marcialonga v Trentinu, po které za dva týdny následuje Jizerská padesátka. Domácím fanouškům by se Řezáč rád předvedl. Loni mu nejely moc dobře lyže a skončil jako nejlepší Čech čtrnáctý. "Rád bych, kdyby se mi na Jizerské padesátce podařilo udržet se v první druhé skupině. Být do šestého místa, dostat se na pódium. To by pro mě byl velký úspěch," svěřil se.

Jeho dalším vrcholem by měl být 1. března Vasův běh, kde bude obhajovat letošní šesté místo. Po 90 kilometrech doběhl sekundu od medaile. "Letošní rok to byl super výsledek, tak nevím, jestli to vůbec půjde zlepšit," poznamenal.

Pak bude mít další měsíc na to, aby zregeneroval a dostal se do formy na závod Ylläs-Levi, který se uskuteční 4. dubna. "Je to sedmdesátikilometrová těžká trať, která mně docela vyhovuje a je krásná. Tam bych se chtěl taky zkusit dostat do první desítky," plánoval Řezáč.

Rád by odjel co nejvíce závodů, ale je možné, že některé vynechá v zájmu přípravy na ty nejdůležitější. Bude také hrát roli, jak si v hodnocení seriálu dálkových lyžařských závodů povede tým Slavia Pojišťovny. "Uvidíme, jak se bude dařit hlavně dámám Kláře Moravcové a Karolíně Bícové, které by mohly vyjet dobré body. Uvidíme, jak si budeme stát jako tým, a podle toho se budu rozhodovat, jaký závod jet," dodal Řezáč.