Řezáč a Smutná se chystají na Jizerskou padesátku, poběží v jednom týmu

Praha - Veterán Stanislav Řezáč a další známá postava českého dálkového lyžování Kateřina Smutná, která už ukončila vrcholovou kariéru, se chystají na nedělní Jizerskou padesátku. Poprvé se potkají v jednom týmu Slavia pojišťovny. Očekávají, že se po dnešním teplém počasí na horách ochladí a trať bude rychlejší.

Osmatřicetiletá Smutná si oblíbený závod, který v minulosti dvakrát vyhrála, nechtěla nechat ujít. Profesionální kariéru ukončila, takže neví, co od sebe má očekávat. "Nejela jsem doteď žádný závod, nemám představu. Když jedu sama bez holek, nedokážu to odhadnout. Ale poslední týden tréninku jsem se cítila dobře. Tak nějak podobně jako minulý rok," uvedla na dnešní tiskové konferenci. Loni skončila na Jizerské padesátce třetí.

Nervozitu necítí. "Není k tomu žádný důvod. Strašně se na to těším. Těším se na ty holky, na tu atmosféru. Zvlášť na Jizerskou padesátku, protože to je asi nejkrásnější závod na světě," prohlásila.

Dnes na tréninku v teple bojovala s pomalým sněhem. "Pevně doufám, že to bude v neděli úplně jiné. Vypadá to nadějně, co jsem se koukala na předpověď, mělo by být v noci kolem minus devíti," řekla.

Řezáč považuje tvrdší podklad za výhodnější pro styl soupaž, kterým nyní v dálkových závodech v běhu na lyžích elita závodí. "Pro nás je určitě lepší tvrdá stopa, aby se hole nebořily. Pak závodník může využít svoji sílu," řekl. Na trati Jizerské padesátky to ale může být někdy záludné. "Jsou tam i ostré zatáčky, kde by to mohlo být nebezpečné. Snad trošičku nachumelí a bude závod na prašanu," doufal.

V 48 letech se stále pohybuje mezi elitními závodníky. "Lyžování mám rád, baví mě to. Když je dobrý sníh, dobrá podmínka, tak je dobré si zajet závod, zatrénovat. Je to adrenalin," řekl závodník, který Jizerskou padesátku třikrát vyhrál. Naposledy před deseti lety.

Od té doby se obecně výkonnost závodníků zlepšila. "Jezdí se styl soupaž, který se každý rok zrychluje. Týmy trénují profesionálněji. Jezdí se daleko rychleji, než když jsme jezdili klasickým stylem," poznamenal.

Hlavní závod Jizerské padesátky začne v neděli v 8:00. Na rozdíl od loňského roku, kdy kvůli koronaviru závodili jen profesionálové, tentokrát mohou na trať i amatérští lyžaři.