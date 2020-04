Revizi údajů o úmrtí na covid-19 udělají podle WHO i jiné země

Ženeva - Výrazné zvýšení počtu obětí koronaviru v Číně je výsledek snahy místních úřadů zdokumentovat všechny případy; podobnou revizi časem udělají i jiné země světa. Na tiskové konferenci Světové zdravotnické organizace (WHO) to dnes řekla epidemioložka Maria van Kerkhoveová. Další zástupce WHO Mike Ryan podle agentury Reuters uvedl, že ještě není pozdě, aby se v Africe zastavilo nekontrolované šíření nákazy.

Čínské město Wu-chan, odkud se loni začal koronavirus SARS-CoV-2 šířit do zbytku Čína a následně do celého světa, dnes zrevidovalo údaje o zemřelých a dospělo k výrazně odlišnému číslu: mrtvých zde bylo o 1290 více. Celková bilance tak vzrostla na 3869 obětí ve Wu-chanu a 4632 v pevninské Číně.

Podle zástupkyně WHO van Kerkhoveové je revize výsledkem čínské "snahy nenechat žádný případ nezdokumentovaný". Místní úřady podle ní prošly data z pohřebních ústavů, pečovatelských domů, nemocnic a věznic a přezkoumaly také úmrtí lidí, kteří zemřeli doma. Americká epidemioložka zároveň vyjádřila přesvědčení, že i další země postižené koronavirem svá data o počtu mrtvých po opadnutí prvního náporu zrevidují.

Pochybnosti o správnosti čínských statistik vyjádřila už dříve řada odborníků i politiků včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za podhodnocené je považovaly podle zpravodajského serveru Bloomberg také americké tajné služby. Už v úterý Trump sdělil, že WHO kvůli jejím údajným pročínským postojům a nezvládnutí pandemie pozastaví financování.

Organizace se dnes na tiskové konferenci věnovala také problematice trhů, na kterých se prodává čerstvé maso. Panuje podezření, že z jednoho takového ve Wu-chanu se začal koronavirus SARS-CoV-2 šířit. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval, aby tyto trhy dostaly povolení znovu otevřít jen v případě, že splní přísné hygienické standardy. "Vlády musí nekompromisně vynucovat zákaz obchodování s masem volně žijících zvířat," vyzval.

Hospodářská komise OSN pro Afriku (UNECA) dnes oznámila, že pandemie covid-19 pravděpodobně připraví o život více než 300.000 Afričanů a až 29 milionů obyvatel kontinentu uvrhne do extrémní chudoby. Podle koordinátora krizové pomoci WHO Michaela Ryana ale ještě není pozdě, aby se zabránilo v Africe nejhoršímu. "Myslím, že africké země dokážou mnohem víc, než by možná lidé z jiných částí světa očekávali," řekl.