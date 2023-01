Reuters v Kramatorsku nenašel žádný důkaz tvrzení Moskvy o stovkách mrtvých

Kyjev - V Kramatorsku na východě Ukrajiny nejsou žádné zjevné známky, že by zde poslední ruský útok poničil budovy nebo si vyžádal oběti, uvedli reportéři agentury Reuters. Novináři agentury se vydali do města zhodnotit situaci poté, co dnes ruské ministerstvo obrany sdělilo, že masivní ruský raketový úder zlikvidoval přes 600 ukrajinských vojáků, kteří zde byli ubytovaní.

Reportéři se vydali přímo k dvěma objektům, kde podle dnešního oznámení Moskvy přebývali zabití vojáci. Podle novinářů má jedna z budov pouze rozbitá okna, zatímco druhá zůstala nedotčená. Ukrajina se k dnešnímu tvrzení Moskvy zatím nevyjádřila.