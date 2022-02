Reuters: USA v nadcházejících dnech pošlou do Polska dalších 3000 vojáků

Ilustrační foto - Americká armáda po příjezdu do Polska.

Washington/Varšava - Spojené státy v nadcházejících dnech pošlou do Polska dalších 3000 vojáků. Napsala to dnes agentura Reuters s odvoláním na čtyři nejmenované činitele. Informace z Washingtonu očividně souvisí s obavami z možné bezprostředně hrozící ruské agrese vůči Ukrajině.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes upozornil, že invaze ruských sil na Ukrajinu může začít kdykoli, a to i v době konání zimních olympijských her, které končí 20. února. Bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan kromě toho vyzval Američany, kteří ještě jsou na Ukrajině, aby do 48 hodin odcestovali.