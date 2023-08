Reuters: Ukrajinskému operátorovi dronů se hodí zkušenost s videohrami

Kyjev - Drony hrají důležitou roli ve válce, kterou na Ukrajině rozpoutalo téměř před rokem a půl Rusko. Používají je obě strany. Některé stroje se vznášejí nad bojištěm a fotografují ho, další shazují na cíle výbušniny. Ale asi neexistuje charakterističtější zbraň této války než malé levné FPV drony, píše agentura Reuters o strojích, jejichž název se odvozuje od anglického termínu "first person view", kdy pilot vidí v brýlích obraz, jenž je přenášen přímo z dronu. Jsou navrženy tak, aby narazily na bojišti přímo do terče. Vojákovi Mychajlovi se při jejich ovládání hodí zkušenost s videohrami.

"Pokaždé, když si nasadím brýle a vezmu do ruky joystick, vzpomenu si na mámu, která mi říkala, že ty videohry mi nic dobrého nepřinesou," usmívá se pětadvacetiletý ukrajinský voják Mychajlo, zatímco stojí pod stromem a skrze brýle pro virtuální realitu sleduje záběry přenášené z bezpilotního stroje. "No, jestli tohle není užitečné, tak co teda je?", dodá.

Je to neustálá hra na kočku a myš s nepřátelskými vojáky, kteří se snaží rušit signály pomocí systémů elektronického boje, popisuje Mychajlo, jenž používá vojenský volací znak Joker.

"Nemůžete pracovat ze stejné pozice dlouho, protože nepřítel na to reaguje, zapíná (systémy) elektronického boje, ruší naše drony," vysvětluje mezi zkušebními lety nových bezpilotních letounů, které obdržela jeho jednotka v jihoukrajinské frontové Záporožské oblasti. Vojáci podle něj musejí neustále hledat nové pozice, ze kterých budou drony na frontu vysílat. A musejí také stále hledat nové cíle.

FPV drony se také na rozdíl od jiných bezpilotních letounů nikdy jednoduše nevznášejí, píše Reuters. Stroje podle ní létají rychle a jejich kamery hledí kupředu, nikoliv přímo dolů. "Pilot musí mít vždy plně pod kontrolou dron i jeho let... Každý pilot létá s dronem svým vlastním stylem - ale vždy útočí v rychlosti," dodal operátor.