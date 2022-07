Reuters: Turbína pro Nord Stream 1 uvízla v Německu, Rusko otálí s povolením

Berlín - Chybějící turbína, která podle Moskvy vedla k omezení kapacity plynovodu Nord Stream 1, uvízla nyní při transportu v Německu, protože Rusko zatím neposkytlo povolení pro její přepravu zpátky do země. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Turbína byla původně na generální opravě v Kanadě.

Ruský státní plynárenský gigant Gazprom v červnu prodlevou v návratu této turbíny z Kanady související s protiruskými sankcemi zdůvodnil výrazné omezení dodávek plynovodem Nord Stream 1. Ten vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa je hlavní trasou pro vývoz ruského zemního plynu do Evropské unie.

Podle jednoho ze zdrojů agentury Reuters turbínu 17. července dopravila z Kanady do německého Kolína nad Rýnem logistická společnost Challenge Group. Zdroje rovněž uvedly, že nyní není jasné, kdy se zařízení bude moci vrátit do Ruska. Dodaly, že by to mohlo trvat ještě dny, nebo dokonce týdny.

Přeprava turbíny do Německa se uskutečnila po týdnech konzultací mezi německou a kanadskou vládou ohledně toho, zda by takový krok znamenal porušení sankcí, které Západ uvalil na Rusko kvůli jeho útoku na Ukrajinu.

Rusko v červnu s odkazem na chybějící turbínu omezilo kapacitu plynovodu Nord Stream 1 o 60 procent. Od 11. července se dodávky plynovodem Nord Stream 1 zastavily v rámci pravidelné údržby, která dnes skončila. Panovaly obavy, že Rusko po skončení odstávky provoz plynovodu neobnoví. Dodávky dnes opět začaly, plynovod nicméně dál pracuje s omezenou kapacitou.

Německo odmítá tvrzení Ruska, že chybějící turbína je důvodem pro omezení kapacity a viní Moskvu z využívání dodávek plynu jako politické zbraně. Rusko tvrdí, že turbína je důležitá pro bezpečný provoz plynovodu. Uvádí rovněž, že od německé společnosti Siemens Energy, která měla opravu turbíny na starosti, stále nedostala dokumentaci potřebnou k opětovné instalaci tohoto zařízení.

Jeden ze zdrojů Reuters upozornil, že Moskva naopak neposkytla dokumenty potřebné k dovozu turbíny do Ruska, včetně podrobností o tom, kam by měla být přesně dopravena a přes kterou celní stanici. "Za normálních okolností je pro nás údržba turbín rutinní operací," uvedla společnost Siemens Energy. "Přirozeně chceme dopravit tuto turbínu na místo jejího provozu co nejrychleji. Čas, který to zabere, však není výlučně v naší moci," dodala.

Kreml dnes uvedl, že všechny problémy kolem dodávek ruského plynu do Evropy způsobily západní sankce a že Rusko zůstává nepostradatelnou součástí evropské energetické bezpečnosti. Ruský prezident Vladimir Putin tento týden upozornil, že není jasné, v jakém stavu bude turbína po opravě v Kanadě vrácena, což přispívá k nejistotě ohledně plného spuštění plynovodu.

"Chvílemi má člověk pocit, že Rusko si ji už nechce vzít zpátky," řekl dnes k situaci kolem turbíny německý ministr hospodářství Robert Habeck. "To znamená, že záminka s technickými problémy má ve skutečnosti politické pozadí," dodal. Upozornil, ze německá vláda je v úzkém kontaktu s firmou Siemens Energy a že vydá prohlášení, jakmile turbína dorazí do Ruska a bude předána Gazpromu.