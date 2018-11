Washington - Americký prezident Donald Trump zřejmě příští týden odešle písemnou odpověď na otázky, které mu položil vyšetřovatel Robert Mueller pátrající po stopách ruského vlivu na prezidentské volby v roce 2016. Napsala to dnes agentura Reuters s odvolání na informované zdroje. Otázky se prý mimo jiné týkají setkání Trumpova syna Donalda s ruskou právničkou v červnu 2016.

Muellerovo vyšetřování, které se podle médií blíží k závěru, se soustřeďuje na dva body: zda se Moskva vměšovala do voleb a zda se Trump snažil vyšetřování bránit. Dotazy Muellerova týmu se podle Reuters týkají jen prvního zkoumaného problému.

Donald Trump junior se v létě 2016 v New Yorku setkal s ruskou právničkou blízkou Kremlu Nataljí Veselnickou, aby získal informace o otcově soupeřce ve volbách Hillary Clintonové. Sám prezident to potvrdil letos v srpnu na twitteru. "Cílem schůzky bylo získat informace o soupeři, zcela legálně, jak je v politice běžnou praxí. Nikam to ale nevedlo," napsal šéf Bílého domu.

O setkání svého syna s ruskou advokátkou prý Trump předem nevěděl. Když list The New York Times poprvé v červenci 2017 informaci o setkání zveřejnil, uvedl Trump junior v prohlášení, že tématem jednání s Veselnickou byl zrušený program adopcí ruských dětí americkými občany. Toto prohlášení Trumpovi mladšímu tehdy nadiktoval jeho otec.

Trump podle dřívějších informací amerických médií dlouho váhal, zda má v kauze vyšetřované Muellerem svědčit. Jednu chvíli dal najevo, že je ochoten podat svědectví dokonce i osobně, ale poradci ho před takovým postupem varovali. Obávali se, že Trump by neuváženými výroky mohl sám sobě uškodit. Zatím poslední porada prezidenta s právníky o písemných odpovědích se podle agentury Reuters konala tento týden.