Reuters: Švýcarští regulátoři pobízejí banky Credit Suisse a UBS, aby se spojily

Curych - Švýcarští regulátoři pobízejí banky Credit Suisse a UBS, aby se spojily. Ani jedna z nich si to ale nepřeje. Napsala to dnes agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj. Druhá největší švýcarská banka Credit Suisse, která se dostala do potíží, bude o víkendu jednat o strategických scénářích pro svou budoucnost. Jedním z možných kroků je podle některých analytiků převzetí největší švýcarskou bankou UBS. Její vedení o víkendu také zasedne.

Credit Suisse v týdnu oznámila, že využije možnosti vypůjčit si od švýcarské centrální banky až 50 miliard švýcarských franků (1,2 bilionu Kč) na posílení likvidity. Podle analýzy Reuters tím ale jen získává čas a například americká investiční banka JPMorgan považuje za nejpravděpodobnější scénář právě převzetí UBS.

Credit Suisse má dlouhodobé problémy, které vyvrcholily tento týden oznámením, že ve svých finančních výkazech a kontrolních postupech za poslední dva roky zjistila závažné nedostatky.

Na finančních trzích v posledních dnech panuje napětí také kvůli kolapsu amerických finančních ústavů Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank. Americký prezident Joe Biden kvůli vývoji v pátek vyzval Kongres, aby umožnil regulačním orgánům přísněji postihovat vedoucí pracovníky zkrachovalých bank. Vyjádřil také přesvědčení, že už se bankovní krize uklidnila.

Podle Reuters ale přetrvávají obavy z širších problémů v bankovním sektoru.