Reuters: Šéf IS se při zásahu tureckých sil zabil sám, vyhodil se do vzduchu

Ankara - Vůdce teroristické organizace Islámský stát (IS) Husajn Husajní Kurajší, který přišel o život při sobotní operaci tureckých tajných služeb v Sýrii, se zabil sám, když odpálil vestu s výbušninami. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný vysoce postavený turecký představitel. Turecké tajné služby Kurajšího vypátraly na severozápadě Sýrie u hranic s Tureckem. Tato oblast je podle analytiků posledním místem, kde se vůdci IS mohou cítit relativně bezpečně. Teroristická organizace informaci o zabití svého šéfa zatím nekomentovala.

Zabití vůdce IS Kurajšího oznámil v neděli turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle dostupných informací turecké speciální síly na teroristu zaútočily s pomocí syrských oddílů, které Ankara dlouhodobě podporuje. Kurajší podle Reuters odpálil vestu s výbušninami, kterou měl na sobě, v okamžiku, kdy bylo jasné, že mu hrozí zajetí. Stal se třetím šéfem této teroristické organizace, který od roku 2019 zahynul podobným způsobem.

Na vypátrání místa, kde se šéf IS skrýval, turecká tajná služba MIT spolupracovala i s Irákem. Úkryt měl v oblasti Afrínu na severozápadě Sýrie. Právě v této oblasti se v posledních letech podařilo zabít či vzít do zajetí vícero představitelů IS. Podle zdroje z irácké tajné služby je tato oblast jedinou v Sýrii a Iráku, kde se vysocí představitelé IS mohou ještě cítit relativně bezpečně. S tím souhlasí i nezávislí analytici, podle kterých se v oblasti nachází mnoho spících buněk IS, které mohou případně pomoci s útěkem vysokým představitelům této organizace.

Kurajší převzal vedení IS teprve loni v listopadu poté, co byl zabit abú Hasan Hášimí Kurajší, který vedl tuto teroristickou organizaci od loňského března. Očekává se, že IS brzy oznámí jméno svého nového šéfa. Podle iráckých tajných služeb je pravděpodobné, že podobně jako jeho předchůdci bude i nový vůdce IS pocházet z Iráku.

Islámský stát, který před lety kontroloval rozsáhlé oblasti v Sýrii a Iráku, je dnes podle agentury Reuters podzemní organizací, jejíž vliv spíše upadá. K IS se stále hlásí až 7000 lidí, z nichž polovina jsou bojovníci. Případný nový lídr IS bude čtvrtým šéfem teroristické skupiny za poslední čtyři roky.