Reuters: Ruští turisté po útoku na most utíkají z Krymu

Moskva - Ještě před nočním útokem na silniční a železniční Krymský most spojující Rusko s okupovaným ukrajinským poloostrovem Krymem vysílala ruská státní televize záběry dlouhých dopravních zácp na jihu Ruska, ve kterých turisté ve svých automobilech čekali dlouhé hodiny, aby se mohli na poloostrov dostat a zahájit letní dovolenou. Po výbuchu, při kterém přišli o život ruští manželé a jejich dcera utrpěla zranění, začala televize vysílat záběry odlišné, napsala agentura Reuters. Jsou na nich dlouhé zácpy vedoucí opačným směrem: turisté se pokoušejí dostat přes Rusy okupované území jižní Ukrajiny zpátky domů.

Státní tisková agentura RIA Novosti uvedla, že se vytvořila více než pětikilometrová kolona aut ruských turistů, kteří mířili domů a použili Čonharský most, známý jako "brána na Krym". Jde o jeden z několika mostů spojujících Krym s pevninou, který leží na nejkratší trase mezi poloostrovem a místy současné ukrajinské protiofenzivy na jihovýchodě země. Silnice, jejíž je most součástí, vede z Krymu přes Chersonskou oblast dál do Melitopolu v Záporožské oblasti.

Šéf ruské okupační správy Chersonské oblasti Vladimir Saldo uvedl, že u pozemního koridoru na Krym bude posílena protivzdušná obrana a budou zavedena i další bezpečnostní opatření. Zda to ale uklidní turisty a přiláká je to strávit dovolenou na poloostrově v Černém moři, se teprve uvidí, poznamenala Reuters.

Ukrajinský Krym Rusko anektovalo v roce 2014 v rozporu s mezinárodním právem. Poloostrov je oblíbenou destinací ruských turistů, kteří na něj navzdory bojům na Ukrajině zamířili i loni v létě. Z Krymu jsou v posledním roce přitom pravidelně hlášeny výbuchy, které proruská správa poloostrova obvykle vysvětluje fungováním protivzdušné obrany odrážející útoky dronů.

Kyjev říká, že ruští turisté - v roce 2021 jich dorazilo přes devět milionů - nemají co trávit dovolenou na obsazeném území, navíc v době, kdy je Ukrajina bombardována. Krym je cílem ukrajinských dronů již dlouhé měsíce a krymské hotely nabízejí velké slevy, aby přilákali návštěvníky. Dnešní útok jim nepomůže.

"Máme zrušené pobyty na konec července i srpen," uvedla Jelena Baženovová z krymské cestovní kanceláře Laspi. "Snažíme se přesvědčit turisty, aby se nerozhodovali na základě emocí. Očekáváme, že se situace normalizuje," dodala. I Ilja Umanskij ze sdružení ruských cestovních kanceláří uvedl, že očekává "významné" rušení pobytů. Jak dodal, asi 20.000 turistů nyní končí svou dovolenou na Krymu a dalších 20.000 by mělo brzy dorazit.

Krymský most, dlouhý 19 kilometrů, je cestou, kterou si vybírá většina ruských turistů, kteří se chtějí dostat na poloostrov. Je také zásobovací cestou pro ruskou armádu na Ukrajině. Udržet ho v provozu je pro Moskvu klíčové, hlavní krymské letiště v Simferopolu je totiž z bezpečnostních důvodů uzavřeno.

Neověřené videozáznamy, které se objevily na sociálních sítích naznačují, že nejméně část silnice v jednom ze směrů je zničená, vlaky nicméně stále jezdí. Podobné poškození z loňského října trvalo opravit několik měsíců. Přes Kerčský průliv sice jezdí trajekty pro auta, jejich kapacita je ale omezená. Na Krym rovněž jezdí vlaky z mnoha měst na západě Ruska.