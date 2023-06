Reuters: Rusko do Evropy dodalo přes plynovody 12 miliard kubíků plynu

Moskva - Vývoz plynu od ruské plynárenské společnosti Gazprom do Evropy prostřednictvím plynovodů v prvním pololetí dosáhl zhruba 12,1 miliardy krychlových metrů, zatímco v celém loňském roce činil 62 miliard krychlových metrů. Informovala o tom dnes agentura Reuters, která se odvolává na své výpočty vycházející z údajů o dodávkách přes Ukrajinu a prostřednictvím plynovodu TurkStream. V samotném červnu se export podle těchto údajů meziměsíčně zvýšil o 3,6 procenta na 66,8 milionu krychlových metrů denně.

Údaje o vývozu pocházejí od evropského sdružení provozovatelů soustav pro přepravu plynu ENTSOG a z denních zpráv Gazpromu o dodávkách přes Ukrajinu. Zveřejňování celkových údajů o svém exportu Gazprom pozastavil.

Červnovému meziměsíčnímu nárůstu exportu podle Reuters nezabránila ani skutečnost, že provoz plynovodu TurkStream byl od 5. do 12. června kvůli údržbě přerušen. TurkStream vede z Ruska přes Černé moře do Turecka. Má dvě větvě, jedna je určena pro turecké spotřebitele, zatímco druhou teče plyn do jižní a jihovýchodní Evropy.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím sítě plynovodů.

Situace kolem dodávek ruského plynu do Evropy se zkomplikovala, když Rusko loni v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Rusko loni mimo jiné zastavilo provoz plynovodu Nord Stream 1, který dodával ruský plyn po dně Baltského moře do Německa. Nord Stream 1 mohl přepravovat až 167 milionů metrů krychlových denně.