Reuters: Ruské jednotky pronikly do Mykolajiva, ve městě se bojuje

Kyjev - Ruští vojáci poprvé vstoupili do ukrajinského přístavu Mykolajiv na pobřeží Černého moře, v části města se bojuje, napsala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady. Později uvedla, že podle poradce ukrajinského prezidenta byl ruský pokus proniknout do Mykolajiva odražen.

Dříve se v médiích objevily zprávy, že ukrajinské námořnictvo raději potopilo svou vlajkovou loď, která právě podstupovala modernizaci v mykolajivských loděnicích, aby nepadla do rukou nepřítele.

"Nepřítel podnikl další pokus proniknout do Mykolajiva. Kolona vjíždí do města! Je nevelká, nesmíme ji nechat projít! Bráníme město," uvedl gubernátor Vitalij Kim podle místního serveru.

Ukrajinské námořnictvo přišlo o svou vlajkovou loď, samo ji potopilo

Ukrajinské námořnictvo potopilo svou vlajkovou loď, fregatu Hetman Sahajdačnyj, aby nepadla do rukou nepřítele, který by ji mohl využít pro své cíle, například diverzi. Oznámil to dnes ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov a mluvčí námořnictva.

"Velitel vlajkové lodě splnil rozkaz potopit plavidlo, aby se fregaty Hetman Sahajdačnyj, která právě byla v opravě, nezmocnil nepřítel. Je těžké představit si těžší rozhodnutí pro odvážného vojáka a celou posádku. Ale vybudujeme nové loďstvo. Moderní a silné. Teď je hlavní vydržet," napsal Reznikov na facebooku.

Mluvčí námořnictva Oleh Čalyk listu Ukrajinska pravda řekl, že fregata právě procházela rozsáhlou modernizací, nebylo možné ji rychle uvést do bojeschopného stavu, a tak se kvůli hrozbě, že se jí zmocní nepřítel, rozhodlo o jejím potopení. Posádka podle něj pokračuje ve službě při obraně Ukrajiny před Ruskem.

Snímek částečně potopené lodě v Mykolajivu na jihu Ukrajiny se objevil na ukrajinských webech.

Fregata Hetman Sahajdačnyj třídy Burevestnik se podle internetové encyklopedie začala stavět ještě před rozpadem Sovětského svazu, do služby ji ukrajinské námořnictvo zařadilo v roce 1993. Pojmenována byla po kozáckém veliteli. Na přelomu let 2013 a 2014 hlídkovala ve spolupráci s plavidly NATO u Africkém rohu v operaci proti somálským pirátům. Jejím domovským přístavem býval Sevastopol, ale během ruské anexe Krymu kotvila na Krétě.

Ukrajina při ruské invazi přišla i o jinou národní pýchu, největší nákladní letadlo světa An-225 Mrija, které ruské jednotky zničily při dobývání letiště Hostomel u Kyjeva; to používá i výrobce letadel Antonov. "Toto byl největší letoun na světě, An-225 'Mrija' (v ukrajinštině 'Sen'). Rusko možná zničilo naší Mriju. Ale nikdy nedokáží zničit náš sen o silném, svobodném a demokratickém evropském státu. Zvítězíme!" napsal 27. února na twitteru ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Už předtím o zkáze jedinečného letadla informovalo několik médií, která se přitom odvolávala na různé zdroje. Mimo jiné list Ukrajinska pravda napsal, že Mrija shořela v hangáru, který byl zasažen při ruském leteckém úderu při dobývání letiště Hostomel.

Státní zbrojní společnost Ukroboronprom v reakci na zprávu o zničení letadla na facebooku napsala, že An-225 bude obnoven. Podle odhadů by to mělo trvat pět let a náklady by mohly dosáhnout tří miliard dolarů (téměř 66 miliard korun).

Podle jiných zpráv byl však stroj úplně zničen.

Ruská státní televize nyní tvrdí, že letoun zničilo ukrajinské dělostřelectvo ostřelující letiště, které je v rukou ruských výsadkářů.

Mriju vyvinuli konstruktéři v bývalém Sovětském svazu pro přepravu raketoplánu Buran a stroj poprvé vzlétl v roce 1988. Obří letoun se vzletovou hmotností 640 tun, délkou 84 metrů a rozpětím křídel 88,4 metru byl jediným exemplářem. Letadlo bylo stále v provozu, přičemž naložené uletělo přibližně 4000 kilometrů. Ukrajinská společnost ho pronajímala k přepravě nadměrných nákladů. Několikrát Mrija přiletěla i do Česka, pomáhala například s přepravou techniky české armády do zahraničních misí.