Reuters: Pracovníci ukrajinské ambasády v Moskvě se evakuují do Lotyšska

Moskva/Kyjev/Riga - Zaměstnanci ukrajinského velvyslanectví v Moskvě se evakuují do Lotyšska. S odvoláním na lotyšské ministerstvo zahraničí to dnes uvedla agentura Reuters. Zda pracovníci ukrajinské diplomatické mise už do této pobaltské země přijeli, mluvčí lotyšské diplomacie z bezpečnostních důvodů odmítl sdělit.

"Byla to jejich prosba, ochotně jsme souhlasili. Pomáháme jim v tomto procesu a pomáháme v tom, aby se (zde) usadili," řekl agentuře mluvčí lotyšského ministerstva zahraničí Janis Bekeris.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už ve čtvrtek oznámil, že Kyjev přerušuje diplomatické vztahy s Ruskem. Učinil tak poté, co Rusko ve čtvrtek brzy ráno zahájilo pozemní, námořní i vzdušný útok na Ukrajinu, který je označován za největší útok jednoho státu proti druhému v Evropě od druhé světové války.

Pracovníci slovenského velvyslanectví na Ukrajině se evakuovali do Rumunska

Pracovníci slovenského velvyslanectví v Kyjevě se dnes ráno evakuovali do Rumunska, oznámil dnes slovenský ministr zahraničních věcí Ivan Korčok. K evakuační koloně se přidali také pracovníci ze slovinského diplomatického úřadu na Ukrajině.

"Jsem hrdý na naše diplomaty a kolegu z Ministerstva obrany Slovenské republiky, kteří zůstávají v Kyjevě, nebo sami požádali o to, aby tam ve velmi složitých podmínkách pomohli našim občanům, kteří hledají útočiště na našem velvyslanectví," uvedl ministr v tiskové zprávě zaslané ČTK.

"Evakuační kolona slovenského zastupitelského úřadu z Kyjeva, ke které se přidali také kolegové ze slovinského velvyslanectví v Kyjevě, před několika minutami bezpečně překročila hranice do Rumunska," oznámil na facebooku ministr obrany Jaroslav Naď.

Praha už v pátek oznámila, že zaměstnanci českých zastupitelských úřadů v Kyjevě a ve Lvově už opustili Ukrajinu a jsou na cestě do České republiky.

Nizozemsko dnes oznámilo, že kvůli zhoršené bezpečnostní situaci přesune svou ambasádu ze západoukrajinského Lvova do polské Jaroslawi.