Reuters: Polsko usiluje o sankce EU na severní větev ropovodu Družba

Varšava - Polsko se snaží získat podporu Německa k uvalení sankcí Evropské unie na severní větev ropovodu Družba, která vede do Polska a Německa. Sankce by Polsku umožnily odstoupit od dohody o nákupu ruské ropy v příštím roce bez zaplacení pokuty. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené s rozhovory. Podle agentury Bloomberg usiluje Polsko také o vytvoření systému cel pro ty, kdo budou dál odebírat ropu z jižní větve Družby. Ta vede přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

Polsko a Německo na jaře slíbily, že se pokusí do konce roku ukončit dovoz ropy prostřednictvím severní větve Družby. Polská rafinerská společnost PKN Orlen však má dlouhodobou dohodu o nákupu ruské ropy přes Družbu a v případě jejího porušení by platila pokuty. Evropská unie se již dohodla, že od 5. prosince přestane dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později i ropné produkty. Přeprava ropy ropovodem Družba však je z tohoto embarga dočasně vyňata.

Pokud by EU uvalila sankce také na ropovod Družba, nebo alespoň na jeho část dopravující ropu do Polska a Německa, mohly by tyto země porušit své závazky ohledně dovozu ruské ropy bez zaplacení pokut, napsala agentura Reuters. Upozornila, že země odebírající ropu z jižní části Družby, tedy Maďarsko, Slovensko a Česko, by měly s přechodem na dodávky z jiných zdrojů problémy.

Společnost PKN Orlen již dříve uvedla, že je připravena ropu z Družby nahradit alternativními dodávkami. Podle zdrojů agentury Bloomberg se firma nicméně obává, že maďarská ropná společnost MOL by díky pokračujícímu přístupu k levné ruské ropě mohla získat konkurenční výhodu. Polské ministerstvo pro ochranu klimatu uvedlo, že je zapotřebí vytvořit mechanismus, který by v tomto směru vytvořil rovné podmínky.

Zatímco sankce EU na severní větev Družby by vyžadovaly souhlas všech členských zemí, k rozhodnutí ohledně cel na dodávky ropy prostřednictvím Družby by stačila pouze kvalifikovaná většina, napsala agentura Bloomberg.