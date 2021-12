Reuters: Počet nakažených koronavirem v USA překonal hranici 50 milionů

Washington - Spojené státy od počátku pandemie zaregistrovaly více než 50 milionů potvrzených případů koronavirové nákazy. Vyplývá to z propočtů agentury Reuters, která připomněla, že se tato třetí nejlidnatější země světa potýká s nakažlivější variantou delta i možnou hrozbou varianty omikron.

Podle analýzy Reuters trvalo téměř rok od prvního případu, než se v USA prokázalo 25 milionů případů nákazy. Ty Spojené státy podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) zaznamenaly letos 24. ledna. Hranici 40 milionů země překonala na začátku letošního září.

Denní bilance nově nakažených v USA po dva měsíce klesaly, v posledních dvou týdnech jsou však znovu na vzestupu i díky nakažlivější variantě delta. Na 99 procent všech zaznamenaných případů nyní náleží právě této variantě, uvedla ředitelka Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walenská. Případy nákazy variantou omikron zaznamenala více než polovina amerických států.

Nejvyšší počet nakažených v poměru k počtu obyvatel registrují státy více na severu, kde je zároveň chladnější podnebí, včetně Vermontu, New Hampshire či Michiganu.

Na vzestupu je i počet pacientů s covidem-19 hospitalizovaných v nemocnicích, který od konce listopadu vzrostl o 20 procent. Počet zemřelých za poslední měsíc narostl o 4,6 procenta a podle propočtů Reuters jejich celkový počet od počátku epidemie v neděli překonal hranici 800.000.

V přepočtu infikovaných na 100.000 obyvatel jsou podle statistik listu The New York Times Spojené státy na 20. místě. Nejhorší výsledek má podle tohoto žebříčku Černá hora, Česko je na sedmém místě. Co se týče absolutního počtu nakažených, jsou na tom Spojené státy celosvětově nejhůře. Za nimi následují Brazílie, Indie, Británie a Rusko.

Údaje amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ukazují, že plné očkování proti covidu má v USA zhruba 60 procent populace. Okolo 14 procent obyvatel dostalo posilující dávku.