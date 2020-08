Reuters: O aktivity TikToku v USA se zajímá také Twitter

New York - Americká internetová společnost Twitter projevila zájem o převzetí aktivit čínské aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok ve Spojených státech. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. O převzetí aktivit, které by odvrátilo zákaz provozu TikToku v USA, již jedná americký softwarový gigant Microsoft.

Aplikaci TikTok provozuje čínská společnost ByteDance. Prezident Donald Trump dal firmě čas do 15. září na dohodu o prodeji aktivit TikToku v USA do amerických rukou, jinak tyto aktivity zakáže. TikTok má ve Spojených státech zhruba 100 milionů uživatelů.

Trump svůj postoj zdůvodňuje tím, že čínské vlastnictví firmy představuje riziko pro národní bezpečnost, protože čínská vláda tak podle něj může získávat informace o amerických občanech.

O zájmu Twitteru o aktivity TikToku informoval rovněž list The Wall Street Journal. Twitter je nicméně mnohem menší než Microsoft a mohl by mít potíže s financováním transakce. Tržní hodnota Twitteru se pohybuje kolem 29 miliard dolarů, zatímco tržní hodnota Microsoftu přesahuje 1,6 bilionu dolarů.

Podle zdrojů by Twitter kvůli financování dohody musel zvýšit svůj kapitál. "Pro Twitter bude těžké dát dohromady dostatek financí," uvedl profesor Michiganské univerzity Erik Gordon. "Nemá dostatečný prostor pro půjčky," dodal. Akcionáři Twitteru by podle něj navíc mohli preferovat, aby se vedení podniku raději soustředilo na vlastní aktivity.