Reuters: Na striktně hlídaném čínském internetu se hojně debatuje o ruské invazi

Peking - Uživatelé na čínských sociálních sítích, které jsou pod striktním státním dohledem, hojně diskutují o ruské invazi na Ukrajinu. V posledních dnech se stala jedním z nejčastějších námětů k diskuzi a část uživatelů podporuje ruská tvrzení o nutné "denacifikaci" Ukrajiny. Další však vyjadřují Kyjevu podporu a žádají zastavení bojů. Některé z příspěvků na podporu Ukrajiny a míru však bez vysvětlení mizí, uvedla dnes agentura Reuters.

Příspěvky ohledně války na Ukrajině mají na čínském internetu stovky milionů zhlédnutí a komentářů. Názory čínských uživatelů se velmi různí, od otevřené podpory Rusku až po solidaritu s Ukrajinou. Některé příspěvky ale podle agentury Reuters mizí bez vysvětlení. O víkendu mělo velkou publicitu video, na kterém byl vidět osamělý muž z města Chang-čou s nápisem Stop válce. V neděli ale záběry náhle byly bez vysvětlení nedostupné. Ze sociálních sítí zmizel také text pětice profesorů z významných čínských univerzit, kteří se vyjadřovali "proti nespravedlivým válkám".

Někteří uživatelé se domnívají, že opatření, která Západ přijímá proti Ruska, by se podobala sankcím, které by západní země uvalily na Čínu při útoku proti Tchaj-wanu. "Vše, co se děje Rusku, je pro nás taková generální zkouška," uvedl jeden z vlivných uživatelů čínského internetu.

Čínská státní média Rusko za útok na Ukrajinu nekritizují. Podle čínského tisku nese část viny za konflikt NATO a jeho politika rozšiřování. Čínští oficiální představitelé dnes kritizovali západní sankce a vyzvali k diplomatickému jednání.