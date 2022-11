Reuters: Na internetu se šíří video s vraždou žoldnéře, který se vzdal Ukrajině

Moskva - Na ruských sociálních sítích se rozšířilo video, které údajně zachycuje zabití bývalého ruského žoldnéře, který přešel na stranu Ukrajiny. Muž je ubit kladivem do hlavy a podle proruských blogerů jde o pomstu za jeho údajnou zradu, napsala agentura Reuters. Jak se Rus jménem Jevgenij Nužin dostal zpátky do rukou Rusů, není jasné. Podle některých informací se tak stalo při výměně zajatců, on sám nicméně říká, že byl unesen.

Videozáznam, jehož pravost nebylo možné ověřit, se objevilo na telegramových kanálech blízkých Vagnerově (Wagnerově) žoldnéřské skupině. Pětapadesátiletý muž se na něm identifikuje jako Jevgenij Nužin a říká, že změnil strany, aby "bojoval proti Rusům". Konkrétně se na stranu Ukrajiny údajně přidal 4. září. Následně popisuje, že byl 11. října unesen v Kyjevě, ztratil vědomí a probudil se ve sklepě, ve kterém je nahráno i video. "Řekli mi, že mě budou soudit," dodává Nužin. Po těchto slovech ho ale muž ve vojenském oblečení udeří několikrát kladivem do hlavy a do krku.

Jak k tomu poznamenala agentura Reuters, video se objevilo v takzvané šedé zóně telegramu pod názvem Kladivo pomsty. Jeho pravdivost nebylo možné ověřit.

Ve svém zářijovém rozhovoru Nužin ukrajinským novinářům řekl, že si odpykával trest za vraždu a z vězení se připojil k Wagnerově skupině. Následně změnil strany a rozhodl se bojovat proti Rusku a Vladimiru Putinovi. Jak se dostal zpátky do rukou pravděpodobně ruských sil, není zřejmé.

Žoldnéřská Wagnerova skupina, která je napojena na Kreml. působila v minulosti i v Libyi, Sýrii či v Mali. Skupinu založil podnikatel Jevgenij Priložin, za sovětské éry odsouzený zločinec, který se z pouličního prodavače hotdogů přes restauratéra vypracoval díky kremelské přízni až v miliardáře. Právě nedávno se na veřejnost dostal videozáznam, na kterém je vidět, jak muž připomínající Prigožina navštěvuje ruské trestanecké kolonie, aby verboval vězně do bojů na Ukrajině.

Právě Prigožin nyní reagoval i na nově zveřejněné video s Nužinem. Prostřednictvím své mluvčí vzkázal, že by se záznam měl jmenovat "Pes si zasloužil psí smrt". "Je to velkolepé režisérské dílo, na které se dívá se zatajeným dechem. Doufám, že při natáčení netrpělo žádné zvíře," údajně ironicky dodal.

Jak k videozáznamu poznamenal list Ukrajinska pravda, "je možné, že se v Rusku tímto videem snaží snížit ochotu zmobilizovaných vojáků vzdát se do zajetí." List v této souvislosti tvrdí, že o zvěrstvech ruských žoldnéřů se ví dávno: v roce 2017 stejným způsobem zabili v Sýrii člověka, usekli mu hlavu a spálili.

Ochránci lidských práv podle Rádia Svoboda vyzvali ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby objasnil, jak se Rus, který se vzdal Ukrajincům, mohl ocitnout v ruských rukou.