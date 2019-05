Reuters: Maďarsko už dostává Družbou testovací dodávky ropy

Budapešť - Maďarská ropná a plynárenská skupina MOL již obdržela testovací dodávky ruské ropy z ropovodu Družba. Tvrdí to zdroje agentury Reuters. Podle jednoho z nich má dodávaná surovina stále nadlimitní obsah organického chloridu. Dodávky ropovodem, kterým teče ropa i do České republiky, byly přerušeny koncem dubna právě kvůli znečištění touto látkou, která může poškodit rafinerie.

Ukrajinský provozovatel ropovodů Ukrtransnafta už v sobotu uvedl, že odborníci z MOL provedli dodatečné analýzy ropy, která je v současnosti v potrubí, a potvrdili, že jsou připraveni ji přijmout. I díky tomu obnovila Ukrtransnafta v sobotu odpoledne přepravu ropy k evropským zákazníkům.

Jeden ze zdrojů Reuters ale dnes uvedl, že hladina organického chloridu se stále pohybuje nad normou deseti částic na jeden milion (ppm). Znečištění se zpočátku pohybovalo na úrovni 150-330 ppm, do soboty činilo 50-60 ppm. Obvyklá úroveň činí jedna až tři ppm.

MOL nyní podle zdrojů Reuters hodlá prostřednictvím testovacích dodávek prověřit provoz svých rafinerií. Zároveň doufá, že dodávky budou obnoveny od 17. května.

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento globální poptávky.

Běloruská státní ropná společnost Belněftěchim dnes uvedla, že tranzit ropy na Ukrajinu je nyní obnoven zhruba ze 60 procent. Tranzit ropy do Polska je ale podle agentury Interfax nadále zastaven.

Informované zdroje agentuře Reuters také řekly, že obsah organického chloridu v ropě, která se nakládá do tankerů v přístavu Usť-Luga, je už v normě.

Problém s kontaminovanou ropou snížil také objem ropy přepravené potrubím, které provozuje ruská společnost Transněfť. Za prvních 12 dní tohoto měsíce činil průměr přepravené ropy 8,8 milionu barelů denně. To bylo o šest procent méně, než činil dubnový průměr. Snížila se i těžba ropy v Rusku, která je nejnižší od loňského června.

Podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora teče ropa ropovodem Družba do Česka tři až pět dnů. Obnovení dodávek do Česka ale závisí i na dalších faktorech. Podle posledních informací by ropa pro rafinerii v Litvínově měla do Česka přitéct 20. až 25. května. Česká vláda dnes schválila další zápůjčku ropy ze státních rezerv pro petrochemický holding Unipetrol, který rafinerii provozuje. Na Slovensko by měla ropa dorazit zhruba za dva dny.