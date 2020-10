Reuters: Koronavirus roste a Evropané nemají kam jít na skleničku

Londýn - Vzrůstající počet nových případů koronaviru znamená, že bary a restaurace v mnoha evropských zemích musí zavřít brzy večer nebo nemohou otevřít vůbec, píše agentura Reuters. Kam zajít na skleničku, ptá se v takové situaci mnoho zákazníků.

Rychle se měnící pravidla nebo opatření, která se liší mezi různými regiony jedné země, ztěžují štamgastům orientaci v tom, co je v určitou chvíli povoleno a co jim naopak může způsobit problémy.

Podle některých názorů přijímaná pravidla často znevýhodňují bary a restaurace, zatímco ostatním aktivitám nechávají volný průběh. "Nedává to vůbec smysl, dnes byl na stadionu fotbalový zápas, kde bylo, tuším, 7000 lidí (...) a lidé mohou do sebe strkat v otáčecích dveřích, ovšem bary musí zůstat zavřené," říká 59letý Raphael Raya, který pracuje v Bruselu. "A proč jsou zavřené bary ale ne restaurace? Jen přemýšlím, kdo má zájem na tom, aby některé podniky byly zavřené a jiné otevřené," dodává.

V bruselských okrajových čtvrtích, sousedících s okolním Vlámskem, navíc může mít zásadní vliv i strana ulice, na které se podnik nachází. Jak referuje belgická veřejnoprávní televize RTBF, ve Vilvoorde na okraji Bruselu je Café Noisette zavřené, zatímco Pub Stopsel, který se nachází na opačné straně ulice, zůstal otevřený. Úředně je totiž už ve Vlámsku, které povinné uzavření nezavedlo.

V další bruselském Woluwe zase jedno bistro ohlásilo, že bude za poloviční cenu nabízet pokrmy pro více osob. Jeho hosté tak dostanou ke společné konzumaci malou dobrůtku, jako jsou olivy, sardinky či domácí bruschetta, a budou moci i nadále pít pivo či víno. Bistro bude mít pro štamgasty, kteří nechtějí jít dovnitř, také stoly na ulici. "Máme připravené deky, kdyby se ochladilo," říká hostinský.

V Madridu, který je známý svým nočním životem, musí bary a restaurace zavírat v deset večer, zatímco před epidemií končila provozní doba ve tři ráno. Lidé si ale našli jiné způsoby, jak se setkat a něco popít. "Pár barů a restaurací navštěvuji, ale přiznávám, že se s kamarády setkávám čím dál častěji u nich doma," říká 24letá doktorandka Laura Knirschová. "Pokud je cílem opatření zamezit tomu, aby se setkával velký počet lidí, tak to moc nefunguje, i když jinak opatření respektuji," podotýká mladá žena.

V Berlíně byla vyhlášena do konce října povinná zavírací doba restaurací a barů od jedenácti hodin večer do šesté ráno. To nutí štamgasty, aby změnili zvyky. Brian Trauth, který provozuje malý pivovar a pivnici v populární čtvrti Prenzlauer Berg, říká, že předčasná zavírací doba jeho firmu poškodí.

"Ještě se uvidí, zda lidé změní názvyky a budou pít více doma, v takovém případě se jim budu snažit nabídnout pivo v láhvích nebo džbánech, nebo zda začnou chodit do pivnice dříve," říká tento 41letý Američan. "Nebo se třeba stane něco podobného jako v Anglii, kde každý ví, že hospoda zavírá brzy a rychle se opije. Bude to prostě výzva," dodal.

Kritici povinné zavírací doby anglických hospod v deset večer tvrdí, že zákaz jen vyhnal lidi do ulic. A venku pak nikdo povinné rozestupy nedodržuje. Skotská vláda byla ještě razantnější a nechala na 16 dní zavřít hospody a bary v Glasgow a Edinburghu. Severní Irsko také zvažuje zpřísnění pravidel, což by znamenalo, že by hospody zůstaly otevřené jen na jižní části ostrova.

Opatření se v Rakousku dotkla večírků obvyklých pro zimní sezónu, které si po lyžování dopřávají návštěvníci horských areálů. Lyžaři si stěžují, že letos budou muset sedět u stolů místo toho, aby na nich tancovali. "Lyžařské večírky, jak je známe z předchozích časů, nebudou," varovala ministryně cestovního ruchu Elisabeth Köstingerová.

Těm, kteří stále hledají možnost, jak si dopřát skleničku ve společnosti, často nezbývá nic jiného, než se aktuální situaci zasmát. To je případ Bruselu, kde bary musely na měsíc zavřít, ale restaurace zůstaly otevřené. "Dnes večer zajdu do své oblíbené ´restaurace´ a objednám si tam velkého kohouta na víně. Se spoustou vína a bez kohouta," komentoval situaci jeden z bruselských satirických účtů na twitteru.