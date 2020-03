Reuters: Koronavirus a panika kolem toaletního papíru

Sydney/Tokio - Velké obchody v Austrálii stanovily množství jednoho balíku na osobu. V Japonsku jsou ruličky na veřejných toaletách připevněné ke zdi řetízkem. A v Hongkongu se ozbrojení lupiči vrhli na zboží mířící do supermarketu. Agentura Reuters píše, že ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, toaletní papír se stal hlavním zbožím, které lidé v Asii nakupují ve velkém v obavách, že kvůli šíření koronaviru nebudou jeho dodávky do ochodů dostatečné.

Jiné věci potřebné v domácnosti - jako desinfekční prostředky, papírové kapesníčky a trvanlivé zboží typu rýže či těstovin - jsou také vysoce poptávané. Nicméně je to prachobyčejná rulička toaletního papíru, kvůli které se lidé hádají u příslušných regálů v obchodech a která se stala předmětem bezpočtu vtípků na sociálních médiích.

V důsledku zvýšené poptávky na mnoho nakupujících nezbylo a prodejcům došly zásoby, psychologové však tvrdí, že "křečkování" je v době nejistoty přirozenou lidskou reakcí a že touha být dobře zajištěn také na toaletě není ničím překvapivým.

"Nakupujeme-li věci, uklidňuje nás, když souvisí s našimi tělesnými potřebami, ať jde o jídlo, kosmetiku nebo v tomto případě toaletní papír," řekl Adam Ferrier, psycholog z Melbourne, který se zaměřuje na chování spotřebitelů. "Velikost balení toaletního papíru vyvolává pocit, že jde o zásadní, velkou koupi. Vzbuzuje to ve vás přesvědčení, že něco děláte. (...) Když kupujete pořádně velký balík toaletního papíru, přijde vám, že si vytváříte zásoby. Dáváte tak sami sobě najevo, že to máte pod kontrolou," vysvětluje.

Fotografie na sociálních sítích ukazují, jak se spousta lidí v Asii snaží dostat situaci pod kontrolu, když s přeplněnými nákupními vozíky míří k pokladnám od vymetených pultů.

V Austrálii musela kvůli hádkám v obchodech zasahovat policie, jednou z hlavních zpráv v zemi se stal případ hořícího kamionu s toaletním papírem a list The NT News nechal osm stránek prázdných s vysvětlením, že dává lidem to, po čem touží.

"Byl to dost divoký týden. Z toho, co se děje, nám všem šla hlava kolem," popisuje Simon Griffiths, spoluzakladatel sociální firmy, která prodává recyklovaný toaletní papír a polovinu svého zisku předává charitativní organizaci zaměřující se na hygienu. Za úterý prodej jejího zboží stoupl o 1100 procent.

Japonské ministerstvo hospodářství zahájilo veřejnou kampaň s cílem veřejnost uklidnit. Každý den na svém účtu na twitteru zveřejňuje snímky nákladních aut dovážejících ruličky toaletního papíru přesně na místo určení i fotografie plných pultů v obchodech. "Chtěli jsme dát zákazníkům najevo, že zboží přijíždí," uvedl mluvčí ministerstva a dodal, že toaletního papíru je dost, jen ho jeho distributoři nestíhají rozvážet. "Ve skladech se hromadí zboží," řekl. "Požádali jsme o zdvojnásobení distribuční kapacity ze 20 milionů ruliček na 40 milionů denně," dodal.

Není to poprvé, co Japonsko zažívá šílenství kolem toaletního papíru. Také v roce 1973 během globální ropné krize lidé vzali obchody útokem ve strachu, že nastanou problémy s výrobou této hygienické pomůcky. V některých prodejnách propukaly potyčky. Singapurští vědci Roland Bouffanais a Lim Sun Sun připomínají, že nyní se strach z nedostatku toaletního papíru šíří rychlostí "lesního požáru" kvůli sociálním sítím.

Za současné situace si někteří politici v Asii neberou servítky. Singapurský ministr obchodu Chan Chun Sing podle místních médií panické nakupování označil za "idiotské". "Proč si dělat zásoby toaletního papíru? Když sníte všechnu rýži a instantní nudle, budete mít průjem," vtipkoval. Na Tchaj-wanu, kde panika z údajně hrozícího nedostatku toaletního papíru na krátkou dobu vypukla minulý měsíc, premiér Su Čen-čchang vyzval ke klidu. Na facebooku k pobavení mnoha lidí připomněl, že "zadek má jen jednu díru".

Aeon Co, největší obchodní řetězec v Japonsku, po týdnu, kdy v zemi panovala nervozita, v některých svých prodejnách vystavil dvanáctiruličkové balíky toaletního papíru na nejlepší místa ve výlohách. "Našim cílem je, aby se lidi přestali bát," řekl mluvčí Aeonu Daisuke Jokota. "Takže z něj skládáme obrovské věže. Chceme vyslat signál, že toaletního papíru je spousta," dodal.