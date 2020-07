Reuters: Koronavirem se nakazilo už přes 11 milionů lidí

Washington/Záhřeb/Moskva - Globální počet zaznamenaných případů nákazy koronavirem dnes přesáhl 11 milionů. Bilance představuje další smutný milník v pandemii, která si za sedm měsíců vyžádala více než půl milionu mrtvých. Zhruba polovina nakažených se zotavila. S odvoláním na své propočty to napsala agentura Reuters. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je počet případů koronaviru více než dvojnásobný v porovnání s každoročně zaznamenanými závažnými chřipkovými onemocněními.

Mnoho těžce zasažených zemí přitom v těchto dnech uvolňuje protikoronavirová opatření zavedená s cílem zpomalit šíření nákazy. Zároveň však provádějí rozsáhlé změny v pracovním a společenském životě, které by mohly trvat rok nebo i déle, dokud nebude k dispozici vakcína. V některých zemích dochází k opětovnému nárůstu infekcí, což vede úřady k částečnému obnovení omezení. Podle odborníků to do roku 2021 může být opakující se trend. Spojené státy ve čtvrtek ohlásily více než 55.400 nových případů nákazy, což představuje nový globální denní rekord. Ve většině amerických států počty infikovaných stoupají. Několik amerických guvernérů proto plánované uvolňování, jež má oživit ekonomiku, pozastavilo. V USA dosud s koronavirem zemřelo téměř 129.000 lidí, což je bezmála čtvrtina světové bilance. Latinská Amerika, kde Brazílie eviduje 1,5 milionu nakažených, má 23 procent světových případů. Indie, která dosud zaznamenala 625.000 nakažených, se stala novým ohniskem v Asii. Podle propočtů agentury Reuters, které vychází z vládních údajů, eviduje Asie zhruba 12 procent infikovaných, zatímco státy Blízkého východu asi devět procent. V některých státech s omezenými schopnostmi testovat, oficiální počty infikovaných patrně odráží jen malý podíl z celkového počtu nemocných. Na celém světě je doposud s koronavirem spojováno více než 520.000 úmrtí, což je podle Reuters zhruba stejný počet jako bývá hlášeno za rok na chřipku. První případy nákazy koronavirem se potvrdily v čínském Wu-chanu 10. ledna, následně začaly počty infikovaných a mrtvých narůstat v Evropě, Spojených státech a v Rusku. Pandemie se nyní dostala do nové fáze. Indie a Brázilie hlásí denní nárůsty přesahující 10.000 případů infekce, což vážně zatěžuje zdroje, zatímco země jako Čína, Nový Zéland a Austrálie v uplynulém měsíci zaznamenaly nové nárůsty infikovaných, ačkoliv se jim víceméně podařilo zastavit lokální přenos. USA znovu překonaly rekord, hlásí přes 55.000 nakažených za den

Spojené státy zaregistrovaly za čtvrtek více než 55.000 nově nakažených koronavirem, což je nejvíce, kolik kdy jakákoliv země zaznamenala za jediný den. Počty infikovaných za 24 hodin rostou ve 37 z 50 amerických států, nejvíce pak na Floridě, jež hlásí přes 10.000 nových infekcí za poslední den, tedy více, než registroval jakýkoliv evropský stát v čase největšího rozmachu nákazy. Vyplývá to z propočtů agentury Reuters.

Dalším velkým ohniskem nemoci v USA je nejlidnatější Kalifornie, kde za poslední dva týdny vzrostl podíl pozitivně testovaných o 37 procent a počet hospitalizovaných osob s covidem-19 se zvýšil o 56 procent. Guvernér Texasu Greg Abbott, který se v minulosti bránil zavedení plošného nošení roušek, ve čtvrtek nařídil používání obličejových masek na veřejnosti ve všech okresech, které registrují přes 20 nakažených. "Musíme se soustředit na to, abychom zpomalili šíření (koronaviru). Ale tentokrát to chceme udělat, aniž bychom museli Texas znovu uzavírat," řekl guvernér. Tento druhý nejlidnatější stát ve čtvrtek zaregistroval téměř 8000 nově nakažených.

Používání roušek učinil povinným také Kansas, kde za týden vzrostl počet infikovaných o 46 procent. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa již dříve uvedla, že vzhledem k novému rozmachu nákazy podporuje pozastavení otevírání americké ekonomiky, není podle ní však nutné nařizovat nošení roušek na federální úrovni, jak požaduje řada expertů.

Guvernéři řady států jen neochotně přistupují k novému zpřísňování společenských restrikcí, které způsobily v USA rekordní nezaměstnanost a významně se podepsaly na výkonu tamní ekonomiky. Raketový vzestup nových případů však v současnosti registrují povětšinou ty státy, které společenská omezení uvolňovaly nejdříve a nejrychleji, píše Reuters.

V prvním červnovém týdnu přibývalo ve Spojených státech asi 22.000 nových případů nákazy covid-19 denně. Jak měsíc postupoval, začala se ohniska objevovat v jižních státech a šíření se zrychlilo alarmující rychlostí. Během posledních sedmi červnových dnů se denní nárůst nových infekcí na národní úrovni téměř zdvojnásobil na 42.000.

USA svou čtvrteční statistikou překonala dosavadní globální rekord, který držela Brazílie, jež ohlásila přes 54.000 infikovaných za 19. červen. Epidemiolog a člen krizového štábu prezidenta Donalda Trumpa pro boj s koronavirem Anthony Fauci v úterý na slyšení v Senátu varoval, že by se denní nárůst případů v USA mohl vyšplhat až na 100.000, pokud nebudou přijata patřičná celostátní opatření. Fauci opakovaně vyzývá k nošení roušky.

Trump dnes na twitteru znovu zopakoval svoje tvrzení z posledních dnů, že za rostoucím počtem nových případů stojí stále větší množství provedených testů. "Je tu růst počtu případů koronaviru, protože naše testování je tak masivní a tak dobré, mnohem větší a lepší, než v jakékoliv jiné zemi," napsal Trump s tím, že dobrou zprávou je klesající počet zemřelých na komplikace spojené s covidem-19 a také fakt, že se infekce prokazuje u řady mladých lidí, kteří se z nákazy lépe zotavují.

Experti však opakovaně poukazují na to, že v USA roste podíl pozitivních testů vůči negativním a že například ve státu New York či v evropských zemích počet nově infikovaných klesá i s přibývajícím množstvím testů. V USA rovněž rostou počty hospitalizovaných s covidem-19, což s testováním nijak nesouvisí. Odborníci také upozorňují na to, že počty zemřelých se většinou zvyšují až s několikatýdenním zpožděním po nárůstu infikovaných. Fauci rovněž dříve varoval před vysokou mírou infekce mezi mladými lidmi, u nichž se často ani neobjevují příznaky nákazy a zvyšuje se tak riziko nepozorovaného a nekontrolovatelného šíření viru.

Brazílie má 1251 úmrtí s covidem, Mexiko rekordní počet infekcí

Brazílie za poslední den zaznamenala dalších 1251 úmrtí v souvislosti s novým typem koronaviru a přes 48.000 případů nákazy, oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Mexické úřady hlásí 6741 nových infekcí, což je zatím nejvyšší zaznamenaný denní přírůstek. Země v počtu potvrzených případů nákazy překonala dosud celosvětově desátý Írán, informuje dnes agentura Reuters.

Brazílie od propuknutí epidemie celkem eviduje 1,496.858 nakažených, z nichž 61.884 zemřelo. Tato největší země Latinské Ameriky s 209 miliony obyvatel je po Spojených státech pandemií podle absolutního počtu druhou nejhůře zasaženou zemí světa.

V Mexiku se od konce února, kdy se v zemi potvrdily první případy nákazy koronavirem, infikovalo 238.511 lidí. Mexické ministerstvo zdravotnictví také oznámilo 679 úmrtí v souvislosti s koronavirem, celkem v zemi po nákaze zemřelo 29.189 pacientů. V tomto ohledu je Mexiko na šestém místě.

Celková bilance zemřelých v zemi může po přezkoumání příčin úmrtí ještě vzrůst, domnívá se náměstek mexického ministra zdravotnictví a epidemiolog Hugo López-Gatell. Epidemiolog nedávno listu The Washington Post sdělil, že úmrtí v hlavním městě Mexika může být až třikrát více, než kolik uvádějí oficiální statistiky.

V Německu překročil počet obětí covidu hranici 9000

Počet potvrzených případů koronavirové nákazy v Německu vzrostl za den o dalších 446 na 195.674, počet zemřelých o devět na 9003. Oznámil to dnes německý Institut Roberta Kocha (RKI). Nárůst počtu nakažených opět výrazněji zrychlil v Rakousku. Za posledních 24 hodin jich přibylo 109, zatímco ještě ve čtvrtek bylo hlášeno 68 nových pozitivně testovaných osob na covid-19.

Ve čtvrtek Německo hlásilo 503 nově potvrzených případů infekce a rovněž devět úmrtí. Ze spolkových zemí nyní má nejvíce nakažených, 48.587, i nejvíce obětí spojených s koronavirem, 2598, nadále Bavorsko, které sousedí s Českou republikou.

V Německu opět lehce vzrostl počet nově infikovaných na 100.000 obyvatel za sedm dní v okrese Gütersloh ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde se významným ohniskem nákazy stal masokombinát Tönnies. Nyní činí tato sledovaná hodnota 76,6, ale v době vrcholu místního šíření koronaviru to bylo přes 270. V sousedním okrese Warendorf, v němž byla také opět vyhlášena karanténní opatření, toto číslo spadlo pod kritickou hranici 50 už před týdnem.

V Rakousku, kde je denní nárůst infikovaných opět nad kritickou hranicí 100, je aktuálně nakažených 787 a 16.558 nakažených se už uzdravilo a 705 zemřelo. Nejvíce nakažených je nyní ve Vídni (283) a ve spolkové zemi Horní Rakousy (277), která sousedí s Jihočeským krajem.

V Chorvatsku přibylo 96 nakažených, přírůstek i ve Slovinsku

V Chorvatsku a ve Slovinsku se v posledních dnech zhoršila epidemická situace a opět rostou počty nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Informují o tom místní média.

V Chorvatsku zaznamenali za čtvrtek dalších 96 nově infikovaných, zatímco o den dříve jich bylo 81. Více než polovinu případů testy ve středu potvrdily v oblasti Slavonie na vnitrozemském severovýchodě země, informovala televize HRT. Od 25. února, kdy byl v zemi s přibližně čtyřmi miliony obyvatel zaznamenán první případ nákazy, úřady nyní celkem evidují 3008 infikovaných osob. Z nich 112 zemřelo a 2168 se dosud uzdravilo.

K oblastem nejvíce postiženým šířením koronavirem patří hlavní město Záhřeb a přímořská Splitsko-dalmatská župa na jihu země.

Zvýšení počtu nově registrovaných případů nákazy koronavirem registrují také v sousedním Slovinsku. Úřady tam ve čtvrtek informovaly o 21 dalších infikovaných za posledních 24 hodin, tedy o osm více než předchozí den. Jde o nejvyšší denní přírůstek od 16. dubna, kdy těchto případů bylo 36. Dnes zdravotnické orgány oznámily, že za uplynulých 24 hodin se nově nakazilo 16 lidí, což je na Slovinsko také vysoké číslo.

Od začátku epidemie v této zemi se dvěma miliony obyvatel registrují 1649 nakažených koronavirem. Z nich 111 v souvislosti s infekcí zemřelo.

Slovinsko ve čtvrtek oznámilo, že přeřadilo Česko, Chorvatsko a Francii z kategorie bezpečných zemí do kategorie méně bezpečných. Podle mluvčího vlády Jelka Kacina bylo toto opatření přijato v souvislosti s opětovně zhoršenou epidemiologickou situací v těchto státech.

Počet aktivních nákaz na 100.000 obyvatel je nyní ve Slovinsku 5,9. Podle kritérií slovinských epidemiologů je bezpečná země, kde uvedený údaj za 14 dní nepřekročí desítku. Proto v zemi v souvislosti s rostoucími denními přírůstky nákazy panuje obava, že by Slovinsko mohlo v následujících dvou týdnech tento práh překročit.

V Rusku osmý den počet nově nakažených nepřekročil hranici 7000

V Rusku osmý den počet nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 nepřekročil hranici sedmi tisíc. Vyplývá to z dnešních údajů zveřejněných krizovým štábem, které potvrzují, že denní přírůstky se v poslední době drží na stabilní úroveň, zatímco údaje o úmrtích na nemoc covid-19, způsobovanou koronavirem, kolísají.

Během čtvrtka se počet nově infikovaných v Rusku rozrostl o 6718 osob. Ve čtvrtek ráno ráno štáb hlásil 6760 nově infikovaných, ve středu 6556 a v úterý 6693. Celkově úřady zaznamenaly od začátku epidemie 667,883 lidí, kteří se nakazili.

Léčbu z covidu-19 ve čtvrtek úspěšně ukončilo dalších 8915 pacientů, což je opět více než zaznamenaný denní přírůstek nakažených téhož dne. Uzdravených v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel nyní už dohromady evidují 437.893.

Proti předchozímu dni se ve čtvrtek zase zvýšil počet úmrtí kvůli koronaviru a tyto údaje tak v posledních dnech kolísají. Zatímco v úterý zemřelo 216 pacientů s covidem-19, ve středu jich skonalo 147 a ve čtvrtek počet znovu vzrostl na 176. Od začátku epidemie v Rusku těchto obětí registrují 9859.