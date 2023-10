Reuters: Kokain a granáty? Blogeři se posmívají Putinově teorii

Moskva - Ruští vlastenečtí blogeři dnes vyjadřovali opovržení nad narážkami prezidenta Vladimira Putina, že letadlo vůdce žoldnéřů Jevgenije Prigožina vyhodily do povětří výbuchy ručních granátů, zatímco lidé na palubě byli omámeni kokainem a alkoholem, píše agentura Reuters.

Soukromé letadlo Embraer, ve kterém Prigožin letěl do Petrohradu, se 23. srpna zřítilo severně od Moskvy. O život přišlo všech deset lidí na palubě, včetně spoluzakladatele žoldnéřské Wagnerovy skupiny Dmitrije Utkina, čtyř tělesných strážců a tříčlenné posádky.

Putin ve čtvrtek prohlásil, že v tělech mrtvých se našly střepiny ručních granátů a že vyšetřovatelé vyloučili jakýkoli vnější vliv na letadlo, jako je zásah protileteckou střelou.

Putin však řekl, že vyšetřovatelé udělali chybu, když neprovedli krevní testy na alkohol a drogy, vzhledem k tomu, že tajná služba FSB před časem našla v sídle Wagnerovy skupiny v Petrohradě pět kilogramů kokainu.

Komunikační kanály Wagnerovy skupiny mlčely, ale někteří příznivci a vlastenečtí blogeři vyjádřili nedůvěru.

"Takže krátké shrnutí: nejschopnější jednotce v dějinách moderního Ruska veleli alkoholici a narkomani, kteří jako profesionální vojáci neuměli zacházet s ručními granáty?" ptá se proválečný kanál na platformě Telegram Deti Arbata.

Prigožin, který svým mužům pod hrozbou přísného potrestání zakázal alkohol a drogy, zahynul dva měsíce poté, co vedl krátkou vzpouru proti vedení ruských ozbrojených sil. Vzpoura představovala největší ohrožení pro Putinovu vládu od nástupu bývalého špióna sovětské tajné policie KGB k moci v roce 1999.

Západní diplomaté tvrdí, že Putin, ponížený vzpourou, nařídil Prigožina zabít. Kreml toto neprokázané obvinění odmítl jako lež a uvedl, že oficiální vyšetřování ještě neskončilo.

"Pro případ, že by na to někdo zapomněl, připomenu, že při této letecké havárii zahynuli dva Hrdinové velikého Ruska, a ne feťáci," napsal na telegramu kanál Južnyj front. "Verze, že se sami vyhodili do povětří, je k smíchu a fraška," dodal.

Telegramový kanál, který si říká ČVK (ruská zkratka pro soukromou vojenskou společnost - pozn. ČTK), zveřejnil sarkastický sestřih namluvený Prigožinovým hlasem, kde zazní i věta: "No samozřejmě, šňupali jsme spoustu koksu a pak jsme po letadle házeli nějaké granáty."

Kanál Grey Zone, pokládaný za neoficiálně spjatý s Wagnerovou skupinou, který má téměř 600.000 odběratelů, zveřejnil příspěvek válečného blogera, podle kterého Putinem zmiňovaný "kokain" byl ve skutečnosti prášek na praní, zabalený jako drogy, aby jej takto falešně mohla ukázat státní televize.

FSB později vrátila Wagnerově skupiny balíky pracích prášků, tvrdil příspěvek.

Politický analytik Vladimir Pastuchov míní, že Putin nečeká, že lidé uvěří jeho verzi událostí, ale ve skutečnosti chtěl dát najevo, že Prigožin a jeho spolupracovníci byli "popraveni" za svou vzpouru.

"Sám výběr způsobu popravy nebyl náhodný, ale hluboce symbolický. Hlavními oběťmi vzpoury se stali vojenští piloti sestřelení protivzdušnou obranou Wagnerovy skupiny. A proto sám Prigožin nezemřel jen tak, ale stal se 'sestřeleným pilotem'," napsal Pastuchov na telegramu. "Tím, že nastolí zjevně absurdní verzi, která demonstrativně ponižuje mrtvé wagnerovce a jíž nelze uvěřit, Putin ve skutečnosti sleduje to, aby tomu nikdo neuvěřil. (Ale) potřebuje, aby společnost náznak jednoznačně pochopila: takto dopadne každý (kdo nás zradí)."